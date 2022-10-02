- Gürsulu gençler ecdadın izleriyle buluşuyor

BURSA - Gençlerin, kültür, sanat, spor alanlarında gelişimlerine katkı sağlamak için çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Gürsu Belediyesi, düzenlediği 'Geçmişten Geleceğe Kültür Gezileri'yle gençlere tarih bilinci kazandırıyor.

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nce, 2018 yılından beri düzenlenen 'Geçmişten Geleceğe Ecdadın İzinde Kültür Gezileri' çerçevesinde yaklaşık 4 bin 600 lise son sınıf öğrencisi Bursa'nın tarihi yerlerini yakından tanıma fırsatı buldu. 2022 Türk dünyası kültür başkenti Bursa'nın tarihi zenginliğinin gözler önüne serildiği yapıların bulunduğu tarihi alanlara yapılan kültür turunun bu seneki etkinliğine Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve Gürsu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Bektaş da katıldı.

Gürsu'daki bütün lise son sınıf öğrencileri, Hüdavendigar Camii, Süleyman Çelebi Türbesi, Muradiye Külliyesi, Tophane, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri, Ulucami, Kozahan, Kapalı Çarşı, Irgandı Köprüsü, Yeşil Külliyesi, Emirsultan, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni yakından tanıma fırsatı buluyor.

Osmangazi Türbesi'ndeki alplerin nöbet değişimini nefeslerini tutarak izleyen öğrencilere eşlik eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Köklü tarihi, zengin kültürü, eşsiz doğası ve çok yönlü turizmiyle 2022 kültür başkenti olan Bursa'yı, düzenlediğimiz kültür turlarıyla gençlerimize tanıtıyoruz. Tarihini bilen ve tarihine sahip çıkan yeni nesillerimiz aydınlık yarınlarımıza ışık tutacaktır. Tarih ve kültürünü bilen gençler, millet olma bilinciyle sağlam toplumlar oluşturur. Bu bilinçle gençlerimizi ecdadımızın izini taşıyan Bursa'nın tarihiyle buluşturmaya devam ediyoruz. Gençlerimizden aldığımız enerjiyle onlar için daha da güzel işler yapmanın gücünü buluyoruz. Tarihimizdeki önemini günümüze taşınmış tarihi dokusuyla gözler önüne seren Bursa'mıza kültür başkenti olmak çok yakıştı. Ecdadımızın yazdığı tarihimizden aldığımız güçle, hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz inşallah" dedi.

Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz ise, "Geleneksel hale gelmiş olan gezi, öğrencilerimize ilk önce Bursa olmak üzere Çanakkale ve İstanbul tarihini tanıma fırsatı sunuyor. Bazı öğrenciler, inanın bulunduğu şehrin tarihi yakından bilmiyor. Geleceğimizi, geçmişimizi unutmadan inşa edebiliriz. Bu projeyi hayata geçiren Gürsu Belediyesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Her hafta düzenlenmeye devam edecek gezilerde gençler; Türk kültür tarihini yansıtan yapıları inceleme ve Türk tarihinde önem taşıyan şahsiyetlerin türbelerini ziyaret etme imkanı bulurken, yapılan gezilerin kendilerine büyük değer kattığını söyledi. Tam gün süren gezilerde öğrenciler, sabah ve öğle yemeklerinde ise Bursa lezzetlerini tatma fırsatı buluyor.