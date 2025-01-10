Gürsel Tekin ve Ferhat Göçer, Edip Akbayram'ı Hastanede Ziyaret Etti

Eski CHP milletvekili Gürsel Tekin ve sanatçı Ferhat Göçer, Edip Akbayram'ın tedavi altında olduğu Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, Akbayram'ın ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğum bakımda tedavisi devam eden Edip Akbayram'ın sevenleri hastaneye akın etmeye devam ediyor. Eski CHP milletvekili Gürsel Tekin ve sanatçı Ferhat Göçer, Edip Akbayram'ın tedavi altında olduğu Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, Akbayram'ın ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Akabinde sanatçı Edip Akbayram'ın durumu hakkında bilgi aldılar.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Gürsel Tekin, "Çok yakinen bildiğimiz, tanıdığımız ve şarkılarıyla, türküleriyle büyüdüğümüz bir ağabeyimizdir. Kendisine şifa diliyorum. Şimdi yetkili hekimler ile görüşeceğim. Sadece dua ediyoruz, yapacak başka bir şeyimiz yok şu anda" dedi.

Sanatçı ve aynı zamanda hekim olan Ferhat Göçer ise, "Edip ağabey, Edip Akbayram Türkiye'nin üstatlarından, en önemli sanatçılarından bizim abimiz çok sevdiğimiz bütün Türkiye'nin çok sevdiği çok kıymetli bir büyüğümüz. Sanatçı yönünün yanında insan olarak da mükemmel bir insan. Hepimizin çok büyük bir üzüntüyle öğrendiği bir durum var. Çok hassas bir durumda şu anda. Sanatçı dostları olarak yakından takip ediyoruz. Burada da hepsi benim mesai arkadaşlarım, hocalarım. Girdiği ilk dakikadan itibaren sağlık durumunu birlikte kontrol ettik. Çok kıymetli hocalar var. Haydarpaşa Numune Hastanesi, Türkiye'nin en önemli kadrolarına sahip. Bu açıdan gönül rahatlığı içerisinde onu buraya emanet edebiliyoruz. Durumu ciddiyetini koruyor yani benim burada hekim arkadaşlarımın, hocaların üstüne bir şey söyleme şansım yok" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL