Gürsel Tekin, Kadıköy Belediye Başkanlığı İçin Aday Adaylığı Başvurusunda Bulundu

Eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kadıköy Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Tekin, "İyi bir planlama, iyi bir ekip ve kadroyla milletin karşısına çıkarsak 1989'daki sonuçları alma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum" dedi.

Eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kadıköy Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Tekin, "İyi bir planlama, iyi bir ekip ve kadroyla milletin karşısına çıkarsak 1989'daki sonuçları alma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum" dedi.

Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı'na belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulundu. Tekin, tüm aday adaylarına dilediğini ifade etti. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'un 7-8 ilçesini çok faz farkla kaybettiklerini dile getiren Tekin, "İnşallah bu dönem 24 ilçe bekliyorum. Bizim sahadaki çalışmamız bunu gösteriyor" dedi.

Uzun süredir İstanbul'daki 39 ilçenin tamamında çalışma yaptıklarını, bumnun sonuçlarını parti yönetimine de sunacaklarını belirten Tekin, "Son dönemde yaşadığımız ekonomik derin yoksullukla beraber, iyi bir planlama, iyi bir ekip ve kadroyla milletin karşısına çıkarsak 1989'daki sonuçları alma ihtimalinin çok yüksek olduğunu döşünüyorum" diye konuştu.

Gürsel Tekin, Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunun ardından da ilçedeki esnafı ziyaret ederek onların sorunlarını dinledi.

Gürsel'in hatırllattığı 26 Mart 1989'da gerçekleştirilen yerel seçimler Erdal İnönü'nün başında bulunduğu Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin (SHP) zaferiyle sonuçlanmıştı. Türkiye genelinde il genel meclislerinde yüzde 28 oy alan SHP, bütün büyükşehirlerin belediye başkanlıklarını da kazanmıştı.