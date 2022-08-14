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Gürsel Erol, Ziyarete Gitti Köyde Kadınlarla Okey Oynadı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ziyarete gittiği Elazığ’ın Hal köyündeki kadınlar kıraathanesinde kadınlarla okey oynadı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ziyarete gittiği Elazığ'ın Hal köyündeki kadınlar kıraathanesinde kadınlarla okey oynadı.

Gürsel Erol, vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemek için Elazığ'daki ziyaretlerini sürdürüyor. Erol, bu kapsamda, Elazığ'ın merkeze bağlı Hal köyünü ziyaret etti.

Hal köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Gürsel Erol, köydeki kadınlar kıraathanesinde okey oynayan kadınların oyun davetini geri çevirmedi. Erol, kıraathanede kadınlarla birlikte okey oynadı.

ANKA / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Gürsel Erol Elazığ Yerel Haberler

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