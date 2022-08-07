Gürkan: 'Malatya'nın mazisine layık istikbaline yürüyoruz'

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, esnaf ziyaretinde, " Malatya'nın mazisine layık istikbaline yürüyoruz" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Malatya Sebze Meyve Hali'ni ziyaret etti.

Malatya Sebze Meyve Hali'ni ziyaret eden Başkan Gürkan ve Milletvekili Tüfenkci sebze ve meyve komisyoncu esnaflarıyla bir araya geldi. Sebze ve Meyve Hali'nde esnafları ziyaret eden Başkan Gürkan ve Milletvekili Tüfenkci, esnafların istek ve taleplerini dinledi.

Malatya Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarları Derneği Başkanı Celal Akbay ile tek tek esnafları gezen Başkan Gürkan ve Milletvekili Tüfenkci, hal esnafıyla ve alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet etti. Esnaflar, Sebze Meyve Hali'nde yapılan çalışmalar için Başkan Gürkan'a teşekkür etti.

Malatya'da esnafların her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Gürkan, "Esnaflarımızla her zaman diyalog halindeyiz. Esnaflarımızın özellikle toplu olarak bulunduğu alanlarda esnaflarımızla istişare ederek çalışmalarımızı yapıyoruz. Esnaflarımızın fiziki çalışma koşullarını daha nasıl sağlıklı hale getirebiliriz bunun çalışmalarını yapıyoruz. Sebze ve meyve halinde de çalışmalarımızı bu çerçevede yürütüyoruz. Komisyoncu diye tabir ettiğimiz esnafımız Malatya'da vatandaşlara ürünün en iyisini sunmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Bizlerde Malatya için gece gündüz demeden bütün birimlerimizle çalışıyoruz. Esnaflarımızın bizlerden istekleri oldu. Bunları da değerlendireceğiz. Amacımız Malatya'nın birlik ve beraberliğini sağlamak. Birlik ve beraberlik olduğu sürece bütün işlerimiz yolunda gider. Bizde Malatya'da esnaflarımızla, tüccarlarımızla, hemşerilerimizle birlikte Malatya'nın mazisine layık istikbaline yürüyoruz" diye konuştu. - MALATYA