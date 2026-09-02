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Feribot Faciasında Can Yeleğini Kızına Verdi

Feribot Faciasında Can Yeleğini Kızına Verdi
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KKTC açıklarında feribot faciasında yaşamını yitiren Gülcan Gürel'in mesai arkadaşı, Gürel'in kendisine verilen can yeleğini kızını kurtarmak için ona verdiğini ve faciada ihmal olabileceğini söyledi. Gürel, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Gülcan Gürel'in mesai arkadaşı Leyla Öztaş, yaşananları ve Gürel'i anlattı. Gürel'in kızını kurtarmak için kendisine verilen can yeleğini evladına verdiğini belirten Öztaş, "Bir tane yelek verilmiş sadece diye öğrendim ben. Onu da kızına vermiş, kızını kurtarma amaçlı" dedi.

KKTC'den Mersin'e dönüş yolunda meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Şehir Hastanesi taşeron firma çalışanı Gülcan Gürel, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Gürel'in cenaze törenine katılan mesai arkadaşı Leyla Öztaş, birlikte çalıştığı arkadaşını gözyaşları içerisinde anlattı.

"Yıllık izne gitmişti"

Gülcan Gürel ile aynı iş yerinde çalıştıklarını ifade eden Öztaş, Gürel'in yıllık iznini geçirmek ve asker olan kardeşini ziyaret etmek amacıyla KKTC'ye gittiğini söyledi. Öztaş, "Ben çalışma arkadaşıydım, birlikte aynı yerde çalışıyorduk kendisiyle. Yıllık izne gitmişti. Kıbrıs'a gitti, kardeşi askerdi. Hem tatil amaçlı hem kardeşini görme amaçlıydı" diye konuştu.

"Bir tane yelek vermişler, onu da kızına vermiş"

Faciada ihmal olup olmadığı konusunda soru işaretleri bulunduğunu dile getiren Öztaş, Gürel'in kendisine verilen can yeleğini kızı Tusem'e verdiğini belirterek, "O esnada bir ihmal var ama nedir bilemiyoruz. Bir tane yelek verilmiş sadece diye öğrendim ben. Onu da kızına vermiş, kızını kurtarma amaçlı" ifadelerini kullandı.

"Çok iyi bir insandı"

Mesai arkadaşının kişiliğine ilişkin de konuşan Öztaş, Gülcan Gürel'in çevresinde sevilen ve kimseyle sorun yaşamayan biri olduğunu ifade ederek, "Çok iyi bir insandı, kimseyle kötülük yapmazdı, kimseyle bir sorunu yoktu. Sadece işini yapar, çıkar giderdi" dedi.

Gürel'in babası Bayram Payam, kız kardeşi Eda Payam ve kızı Tusem ile birlikte, askeri personel olan erkek kardeşi Mehmet Payam'ı ziyaret etmek üzere KKTC'ye gittiği, dönüş yolunda ise ailenin feribot faciasına yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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