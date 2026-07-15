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Gürbulak Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu: 23 kilodan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu: 23 kilodan fazla uyuşturucu ele geçirildi
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Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen denetimlerde farklı yöntemlerle ülkeye sokulmaya çalışılan metamfetamin ve morfin ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 1 kilo 102 gram metamfetamin ile 22 kilo 40 gram morfin bulundu.

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri denetimlerde İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir yolcunun oyuncak gitarı ve valizine gizlenmiş 1 kilo 102 gram metamfetamin ile bir tır ve dorsesinde iki çuval içine saklanmış 22 kilo 40 gram morfin ele geçirdi. Uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik denetimlerin sürdüğü bildirildi.

OYUNCAK, GİTAR VE VALİZE GİZLENMİŞ METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, farklı yöntemlerle ülkemize sokulmaya çalışılan uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İran'dan ülkemize giriş yapan İran uyruklu şahsın yolcu salonunda yapılan kontrollerde, beraberinde getirdiği oyuncak gitar ile valizinin çekme demirlerine gizlenmiş vaziyette toplam 1 kilo 102 gram metamfetamin maddesi tespit edilerek ele geçirildi.

TIRDA 22 KİLO 40 GRAM MORFİN BULUNDU

Öte yandan, İran'dan ülkemize giriş yapan bir tır ve dorsesinde gerçekleştirilen aramalarda da iki çuval içerisine gizlenmiş 22 kilo 40 gram morfin maddesi ele geçirildi.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında sınır kapılarımızda yürütülen denetim ve kontrol faaliyetleri titizlikle sürdürülmektedir.

Haber: Servet Aslan

Kaynak: Haberler.com
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