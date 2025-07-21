Gurbetçiler Türkiye'ye Giriş Yapıyor

Gurbetçiler Türkiye'ye Giriş Yapıyor
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Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmaya devam ediyor. Almanya ve Fransa gibi ülkelerden gelen gurbetçiler, aileleriyle birlikte ana vatanlarına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmaya devam ediyor.

Almanya ve Fransa başta olmak üzere bir çok ülkeden yola çıkan gurbetçiler, ana vatana ulaşmanın sevincini aileleriyle birlikte yaşıyor. Kimileri için yolculuk bir sabır sınavı olurken, kimileri için ise vatan topraklarına kavuşmanın heyecanı her şeye değer oluyor. Kapıkule başta olmak üzere diğer sınır kapılarında da gurbetçilerin ana vatana gelişleri ve dönüşleri yoğun şekilde sürüyor.

"Yolculuk sabır işidir ama vatan sevgisiyle katlanılır"

Almanya'dan gelen gurbetçilerden Numan Durgut, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra duygularının tarifsiz olduğunu belirterek, "Duygularım her zamanki gibi, heyecan dorukta. O kadar mutluyuz, o kadar neşeliyiz, o kadar huzurluyuz ki Vatanımıza geldiğimiz için tüylerimiz diken diken oluyor. Evlatlarım, çocuklarım, ailemle birlikte geliyoruz ve bu heyecanı hep birlikte yaşıyoruz. Almanya'da izin daha orada başlıyor ama gerçek tatilimiz yolculukla başlıyor. Geze geze, güle oynaya geliyoruz. Yolculuk sabır işidir, seven katlanır. Sevmeyen de 'eziyet' çekmek istemiyorsa hiç yola çıkmasın. Biz sevdiğimiz için geliyoruz" dedi.

"Memlekette herkes bir kardeş, polis bile bir abi gibi"

Fransa'dan Türkiye'ye giriş yapan Metin Polat, "Farklı bir heyecan, farklı bir sevinç yaşıyoruz. Zorlukları olsa da memlekete girdiğimizde hepsini unutuyoruz. Orada her zaman hasret kalıyoruz; vatandaşa, polise, halka Memlekete girdiğimizde ise sokaktaki insan bile bir kardeş gibi geliyor insana. Polisi bile bir abi gibi görüyoruz. Ama maalesef orada bu duyguları yaşayamıyoruz. Bu da hep içimizde bir özlem olarak kalıyor" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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