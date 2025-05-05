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Gurbetçi Bahattin Keskin'den Gazze'ye Destek: Yapay Zeka ile Şarkı

Gurbetçi Bahattin Keskin'den Gazze'ye Destek: Yapay Zeka ile Şarkı
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Sinoplu gurbetçi Bahattin Keskin, Gazze'ye yönelik saldırılara dikkat çekmek için yapay zeka ile bir şarkı hazırladı. Keskin, sosyal medyada paylaştığı şarkı ile bilinçli tüketim çağrısında bulunarak Filistin halkına destek verdi.

Gurbetçiden Gazze için yapay zekalı şarkı

SİNOP - Sinoplu gurbetçi Bahattin Keskin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla yapay zeka desteğiyle hazırladığı şarkıyla hem farkındalık oluşturdu hem de boykot çağrısında bulundu.

Almanya'da yaşayan ve aslen Sinoplu olan Bahattin Keskin, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara duyarsız kalmayarak dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. Yapay zekaya söz yazdırarak oluşturduğu şarkıyı sosyal medya üzerinden paylaşan Keskin, Filistin halkına destek vermek isteyen herkesi bilinçli tüketim davranışına çağırdı.

Keskin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Almanya'da yaşıyorum. Yıllardan beri Filistin ve Gazze'ye olan saldırıları görüyoruz. Son bir buçuk senedir çok yoğunlaştı. İçimiz yanıyor. Kardeşlerimiz, bebekler, çocuklar katlediliyor. Biz ne yapabiliriz? En azından boykot yapabiliriz. Belirli markaları yememek, içmemek, belirli ürünleri almamak lazım. Almazsak ölmeyiz ama aldığımız için ölen çocuklar var. Lütfen bu konuyu ciddiyetle ve hassasiyetle ele alalım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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