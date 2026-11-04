Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne çok sayıda füze fırlattığını açıkladı

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Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi istikametine çok sayıda füze fırlattığı bildirildi.

Kuzey Kore, Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artıran silah testlerine bir yenisini daha ekledi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'nin Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine çok sayıda füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin bu sabah erken saatlerde Kuzey Kore'nin Güney Hamgyong eyaletindeki Sondok bölgesinden ateşlendiği kaydedilirken irtifa ve uçuş mesafesi gibi detaylara ilişkin bilgi verilmedi.

"Teyakkuzu sürdürüyoruz"

Detaylı analizlerin sürdüğü aktarılan açıklamada, "Ordumuz, Güney Kore-ABD ortak savunma duruşu kapsamında Kuzey Kore'nin faaliyetlerini yakından takip etmekte ve her türlü provokasyona ezici bir şekilde yanıt verebilecek düzeyde teyakkuzda olmayı sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin aynı anda farklı türlerde füzeleri test etmiş olabileceği yorumunda bulunurken Pyongyang yönetiminin son adımının ABD'de yapılan ara seçim sonuçlarının açıklanmaya başladığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

Kuzey Kore misket bombalı savaş başlığını test etmişti

Kuzey Kore, geçtiğimiz cumartesi günü taktik balistik füzelere entegre edilmek üzere geliştirilen ve 120 bin ila 130 bin metrekarelik alanı "küle çevirebilme" potansiyeline sahip misket bombalı savaş başlığını test ettiğini duyurmuştu. Pyongyang yönetimi, dün ise yaklaşık 60 bin metrekarelik alanı yok edebileceği iddia edilen misket bombalı savaş başlığına sahip bir stratejik seyir füzesini denediğini açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı