Güneşlenirken avlanan pavurya yengeçler kilosu 80 liradan satılıyor - Haberler

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Güneşlenirken avlanan pavurya yengeçler kilosu 80 liradan satılıyor

İhlas Haber Ajansı - Ömer Turan - Yerel
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Güneşlenirken avlanan pavurya yengeçler kilosu 80 liradan satılıyor Balıkesir'in Erdek İlçesine bağlı Şahinburgaz kıyılarında dalgıçlar tarafından yakalanan pavurya türü yengeçler Bandırma Balık halinde kilosu 80 Liradan satışa sunuldu.

Güneşlenirken avlanan pavurya yengeçler kilosu 80 liradan satılıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek İlçesine bağlı Şahinburgaz kıyılarında dalgıçlar tarafından yakalanan pavurya türü yengeçler Bandırma Balık halinde kilosu 80 Liradan satışa sunuldu.

Bandırma balık haline getirilen pavurya türü yengeçler kilosu 80 Liradan satışa sunuldu. Mayıs ve Haziran aylarında görülen ve güneşlenmeyi çok sevdiği belirtilen yengeçleri satan Balıkçı Sezgin Acar, " Bu yengeçler denizin en lezzetli kabuklusudur. Mayıs ve Haziran aylarında çıkıyor. Yengeç türlerinden Pavurya dır bunlar. Erdek Şahinburgaz tarafındaki kayalıklardan dalgıç arkadaşlar tarafından yakalandı. Güneşli havalarda kayalıklara çıkıyor. Tıpkı insan gibi güneşleniyor. Çok lezzetli ve protein değeri çok yüksek. Herkese tavsiye ediyoruz. Kilosu 80 Liradan satışa sunduk" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Yerel

Balıkesir, Haziran, Mayıs, Erdek, Yerel, Haberler

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