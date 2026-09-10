Güneş Uçak'ın ölümüne ilişkin dava başladı, duruşma 17 Eylül’e ertelendi

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- Samsun'un Atakum ilçesindeki Türkiş Kavşağı'nda bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu 12 yaşında hayatını kaybeden Güneş Uçak'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Duruşma 17 Eylül'e ertelendi. Adliye önünde açıklama yapan Güneş'in ailesi ve yakınları, kazada sorumluluğu bulunanların tespit edilerek yargı önünde hesap vermesini istedi.

Samsun'un Atakum ilçesindeki Türkiş Kavşağı'nda bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu 12 yaşında hayatını kaybeden Güneş Uçak'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.

Sanık Mustafa Furkan Karapolat'ın, olay sırasında aracının hızını hatırlamadığını söylediği duruşmada, sanık avukatları Güneş'in kırmızı ışıkta geçtiğini ileri sürerek müvekkillerinin kusursuz olduğunu savundu. Mahkeme, yeniden bilirkişi raporu alınması talebini reddederken, savcılık sanığın taksirli suç kapsamında 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Duruşma 17 Eylül saat 10.30'a ertelendi.

Duruşmanın ardından Güneş Uçak'ın ailesi ve yakınları, adliye önünde yaptığı açıklamada, Güneş'i güvenli olması gereken bir yaya geçidinde bisikletiyle karşıya geçmek isterken meydana gelen trafik kazasında kaybettiklerini belirterek, kazayla ilgili ilk değerlendirmelerde Güneş'in yaya geçidinde bisiklet sürdüğü gerekçesiyle kusurlu gösterilmesine tepki gösterdi.

Aile tarafından yapılan açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 52. maddesine işaret edilerek sürücülerin yaya geçitlerine yaklaşırken hızlarını azaltması, yol, görüş, hava ve trafik koşullarına göre uygun hızla seyretmesi ve gerekli güvenli mesafeyi koruması gerektiği belirtildi.

Bir çocuğun hayatını kaybettiği olayda tüm kusur ve ihmallerin tarafsız biçimde ortaya çıkarılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Bizim talebimiz adalet, hesap verebilirlik ve cezasızlığın son bulmasıdır" denildi.

ALKAÇ: "BU, BİR KENTİN YÜREĞİNİ YAKAN MESELEDİR"

Güneş Uçak'ın avukatı ve YENİ Parti İlkadım İlçe Başkanı Umut Alkaç da adliye önünde açıklama yaptı. Alkaç, olayın yalnızca ailenin yaşadığı bir acı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, kent yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.

Alkaç, "Bir ailenin yüreğini değil, bir kentin, bir şehrin yüreğini yakan bir meseledir. Bu kentin idarecilerine sesleniyoruz, bu kenti yönetenlere sesleniyoruz. Bizim çocuklarımız güvende değil, bizim hayvanlarımız güvende değil, bizim yeşilimiz güvende değil. Bizim kadınlarımız güvende değil" dedi.

Kaynak: ANKA