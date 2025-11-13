Gündüz'den Bakan Yardımcısı Turan'ın FETÖ ile ilgili açıklamasına destek

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın "FETÖ ile mücadele bitmedi, sadece şekil değiştirdi" sözlerine destek vererek, bu sözlerin devlet aklının tam merkezinden yükselen çok kıymetli bir uyarı olduğunu söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın FETÖ tepkisine sonuna kadar destek verdiklerini belirten Gündüz, 'FETÖ ile mücadele bitmedi, sadece şekil değiştirdi' sözlerinin çok doğru olduğunu ve şekil değiştiren bu hainlere fırsat verilmemesi gerektiğini dile getirdi. Gündüz, "Bugün sessiz kalanlar, köşesinde bekleyenler, hatta bazı makamlara yeniden sızmaya çalışanlar var. ve eğer bu mücadele sadece emniyetin, sadece istihbaratın işi sanılırsa bir gün hepimiz bunun bedelini öderiz. Bülent Turan'ın dediği gibi 'Cumhurbaşkanımızın yalnız kaldım ifadesi, bir serzeniş değil, bir uyarıdır.' Bu cümlede derin bir mesaj var. Dava, sadece bir kişinin omzuna yüklenemez. Her dava adamı, her dava kadını aynı sorumluluğu taşımak zorundadır. FETÖ'nün hala pusuda beklediğini, takiyye ve sahte yüzlerle yeniden sistemin içine sızmaya çalıştığını görmek zorundayız. Makam mevki kapanlar, bana değmeyen yılan bin yaşasın anlayışından olan korkaklar, FETÖ sizin için de pusuda bekliyor. Bizler ölümüne Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakan Yardımcımız Bülent Turan gibi cesaretli devlet büyüklerimizin daima yanında olacağız. Bu örgütle mücadele, sadece birimlerin değil, milletin ortak vicdanının görevidir. Bugün 'Pişman olan yok, ama pusuda bekleyen çok' cümlesi, hem geçmişin muhasebesi hem geleceğin uyarısıdır. FETÖ'nün kökü kurutulana kadar mücadelede gevşemek ihanettir, susmak ortaklıktır. Bülent Turan haklıdır; bu mesele şahsi değil, milli bir meseledir. ve Cumhurbaşkanımız yalnız değil; bu millet, o mücadelenin arkasındadır" dedi. - DİYARBAKIR