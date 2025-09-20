9 Yaşındaki Kızdan Örnek Davranış

Gümüşhane'de 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Buğlem Köksalan, okul törenlerinde İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okuyarak arkadaşlarına örnek oluyor ve işitme engelli bireylere yönelik duyarlılığı artırıyor.

Gümüşhane'de Aysın Rafet Ataç İlkokulu 4. sınıf öğrencisi olan Buğlem, annesinden ilham alarak başladığı işaret dilini sosyal medya videolarıyla geliştirdi.

Özellikle İstiklal Marşı'nın işaret dili ile ifadesi üzerine çalışan Buğlem, her pazartesi ve cuma günü düzenlenen törenlerde İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okuyarak işitme engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturuyor.

Okulunda işitme engelli öğrenci bulunmamasına rağmen, okul çıkışlarında aileler arasında işitme engelli bireyler olabileceğini düşünerek işaret dilini kullanan 9 yaşındaki Buğlem, bu davranışıyla arkadaşlarına da örnek oluyor.

Öğretmenleri, Buğlem'in işaret diline olan ilgisinin diğer öğrenciler üzerinde de etkili olduğunu belirterek, bu davranışın hem öğrenciler arasında duyarlılığı artırdığını hem de toplumsal farkındalığa katkı sağladığını ifade etti.

Ailesi ise kızlarının engellilere yönelik hassasiyetinden gurur duyduklarını söyledi.

"Her pazartesi ve cuma bayrak törenlerinde İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okuyor"

Öğrencisinin bu davranışının sınıftaki arkadaşlarını da olumlu yönde etkilediğini söyleyen sınıf öğretmeni Eser Someren, "Öğrencim bir gün geldi öğretmenim ben sosyal medyada İstiklal Marşı'nın işaret diliyle söyleneceğini gördüm. Ben de çalıştım artık söyleyebiliyorum, okul idaresiyle görüşseniz de artık pazartesi ve cuma bayrak törenlerinde bu İstiklal Marşı'nı işaret diliyle söylesem olur mu dedi. Ben de bunu idareyle paylaştım. İdareci arkadaşlarımız sağ olsunlar onlar da olumlu yaklaştılar. Ondan sonra Buğlem öğrencimiz her pazartesi sabah her cuma akşam bayrak törenlerinde işaret diliyle İstiklal Marşı'nı söylemeye başladı. Bu da bize çok gurur ve mutluluk veriyor" dedi.

Aysın Rafet Ataç İlkokulu Okul Müdürü Şinasi Çalışkan ise, "Buğlem öğrencimizin bu yapmış olduğu faaliyet diğer öğrenciler için de örnek olması noktasında çok güzel bunu önemsiyoruz. Üçüncü sınıfta bize geldiğinde bana bir bayrak töreninde öğretmenim ben bu programda işaret diliyle İstiklal Marşı'mızı söyleyebilir miyim dediğinde biz de kabul ettik. O günden sonra bugüne kadar bütün programlarımızda Buğlem öğrencimizi burada bizim arkamızda, bizim yanımızda İstiklal Marşı'nı işaret diliyle arkadaşlarına aktarıyor. Herkes bir engelli adayı Buğlem öğrencimizin yapmış olduğu bu çalışmayı takdir ediyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz" diye konuştu.

"Arkadaşlarımın işitme engelli yakınları da gelir diye düşünerek yapmaya başladım"

İşaret diline merakının annesi ile başladığını ifade eden Buğlem Köksalan (9), "Benim annem hemşire, onların da hastalarla iletişim kurabilmek için işaret dilini bilmeleri lazım çünkü işitme engelli hastalar olabiliyor. Ben de annemden gördüm, heves ettim, öğrendim. Bir ara bir hocayla tanıştık. Hocamla devam ettim. Ondan sonra müdürüme 'Ben işaret dilinde İstiklal Marşı'nı biliyorum, burada yapabilir miyim?' dedim. Müdürüm de tabii ki iyi bir insan olduğu için izin verdi. Sonra burada yaptığım her törende İstiklal Marşı okunduğunda, bu okulda bir yıldır yapıyorum. Ben burada düşünürken, çocukların duymayan akrabaları gelir diye düşündüm. Onlar da İstiklal Marşı'nı sonuçta duymadıkları için anlayamazlar. Ben de bunun için 'Belki bana bakarlar, belki anlarlar' diye düşündüm. Yani sınıftayken bana soruyorlar, 'Şu kelime nasıl yapılır?' diye. Ben de bildiklerimi söylüyorum, bilmediklerimi söylemiyorum. Bazen İstiklal Marşı'nı yaparken de, yapmaya çalışanları görüyorum. Çünkü ben karşıya baktığım için yapmaya çalışanlar oluyor. Yani meraklı olduklarını da biliyorum. Bu da benim için çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

Buğlem'in annesi Ayşegül Köksalan da, "Öncelikle ben hastanede bizim işaret dili eğitimimiz vardı. Evde çalışırken Buğlem de görüyordu. Benden görerek heves etti. Bir iki harekete başladık. Daha sonrasında düşündük neden İstiklal Marşı olmasın dedik. Önce internetten bir araştırdık, baktık, videolar izledik, onlar üzerinde bir çalıştık. Daha sonra kendi işaret dili öğretmenimle birebir iletişime geçtik. Müdürleriyle kendisi görüştü, kendisi izinlerini aldı ve bu şekilde kendi yoluna kendisi devam etti. Biz sadece arka planda onun destekçisi olduk. Tabii ki bu benim için çok gurur verici. Hani bu şekilde evet okulumuzda biliyoruz ki işitme engelli bir öğrencimiz yok ama bu çevre açısından bir duyarlılık oluşturuyor. Diğer çocuklar meraklı gözlerle bakıyor ve İstiklal Marşı'nda en önde çıkan bir öğrenci var. Bu diğer çocuklar içinde heves kaynağı oluyor. Çocuklar bunu gördükçe heveslenip çaba gösteriyorlar, öğrendiklerini de çevrelerine aktarmaya çalışıyorlar. Bu bizim için çok önemli. İstediğimiz zaten asıl bu. Çevremize bu duyarlılığı aktarmak, duyarlı çocuklar yetiştirmek. Bunun için çabalıyoruz. İşaret dilini herkesin öğrenmesi gerekiyor. Çünkü çevremizde işitme engelli kişiler çok fazla ve biz onlarla iletişim kuramıyoruz. Sadece işaret etmeye çalışıyoruz ama bu onlar için de yeterli olmuyor. Bir şekilde bir iletişim kurma yöntemimiz oluyor ve onlar da bundan çok mutlu oluyorlar" dedi. - GÜMÜŞHANE