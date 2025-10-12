Haberler

Gümüşhane Yaylalarında Kar Yağışı

Gümüşhane'nin Kürtün ve Torul ilçelerindeki yaylalar kar yağışı ile beyaza büründü. Meteoroloji uyarıları sonrası bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu.

Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yaylalar beyaza büründü.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Kadırga ve Kazıkbeli Yaylaları ile Torul ilçesine bağlı Yücebelen Yaylası kara teslim oldu. Dün akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava dalgası ve yağmur, bugün yerini kar yağışına bıraktı. Yaylalar kısa sürede beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Kadırga Yaylası'nda esnaflık yapan Galip Gülbahar, "Bugün 12 Ekim, Kadırga Yaylası'nda kar yoğunluğunu arttırarak devam ediyor. Meteoroloji uyarmıştı zaten, şu anda yoğun bir kar yağışı var. Yollarda 5-6 santimetre kar var, yollar ulaşıma her an kapanmak üzere" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
