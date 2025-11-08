Gümüşhane Üniversitesinde Gençlik İtfaiyesi Projesi Başlatıldı

Gümüşhane Üniversitesi Kürtün Meslek Yüksekokulu'nda başlatılan 'Gençlik İtfaiyesi' projesiyle çocuklara küçük yaşta yangın ve afet bilinci kazandırılıyor.

Kürtün MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı tarafından yürütülen proje kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve anaokulu öğrencilerine teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Yakın bölgelerdeki öğrenciler okulun eğitim alanında ağırlanırken, uzak bölgelerdeki okullara ise itfaiyecilik parkurları kuruluyor. Programda çocuklara önce yangın ve afet bilinciyle ilgili temel bilgiler aktarılıyor, ardından uygulamalı eğitimlerde spor parkuru, karşıdan karşıya geçiş, hedefe su sıkma gibi etkinliklerle farkındalık kazandırılıyor. Yetkililer, projenin amacının çocuklara erken yaşta afet bilinci kazandırmak ve itfaiyeciliğe olan ilgiyi artırmak olduğunu belirterek, geleceğin kahraman itfaiyecilerini yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Kahraman itfaiyecileri temelden yetiştirmek istiyoruz"

Projenin amacının afetlere karşı farkındalığı temelden kazandırmak olduğunu ifade eden Gümüşhane Üniversitesi Kürtün MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğr. Gör. Erdem Soylu" İtfaiyecilik eğitiminin temelden başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sebeple öğrencilerimize ilkokul, ortaokul, lise ve anaokulundan başlamak üzere bir gençlik itfaiyesi kurduk. Gümüşhane Üniversitesi Kürtün Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurmuş olduğumuz gençlik itfaiyesine, yakın okulları eğitim alanımıza davet ediyor, uzak okullara ise biz giderek oluşturduğumuz parkurlarda eğitim veriyoruz. Önce yangın ve afet bilinciyle ilgili teorik dersler, ardından da çocuklara sevdirmek için hazırladığımız uygulamalı eğitim programlarını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda spor parkurları, karşıdan karşıya geçiş, suyla hedefi vurma gibi etkinliklerle çocuklara yangın ve afet bilincini temelden aşılamayı hedefliyoruz. Çocuklar çok iyi gerçekten o itfaiyeci kıyafetlerini giydiklerinde tam birer itfaiyeci gibiler. Yerlerinde durmuyorlar, kıpır kıpır ve enerjilerine yetişmekte zorlanıyoruz. 'Geleceğin itfaiyecileri Kürtün Meslek Yüksekokulu'nda yetişiyor' derken gerçekten arkamdaki çocuklardan da bahsediyorum. İnşallah temelden yetiştirip kahraman itfaiyeciler yetiştirmeyi planlıyoruz." dedi.

"Minik arkadaşlarımızın süreleri bize odlukça yakındı"

Minik itfaiyecilere eğitimlerde yardım eden Gümüşhane Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı 2. sınıf öğrencisi Abdulsamet Kara, "Biz normalde burada her hafta yangın ya da araçtan kurtarma gibi uygulamalı eğitimler yapıyoruz. Mülakatlara hazırlık için de parkurlarda çalışıyoruz. Bu etkinliği hem çocuklar eğlensin hem de vakitlerini verimli geçirsin diye Erdem hocamızla birlikte planladık. Arkadaşlarımızı davet ettik, geldiler. Çocukların performansı gerçekten çok iyiydi, süreleri bize oldukça yakındı. Güçleri yerinde, ileride gerçek itfaiyeci olabileceklerini düşünüyorum. Biz de gayet eğlendik. Normalde burada sabahları içtima alır, temizlik yaparız, askeri disiplinle eğitim görürüz. Küçük arkadaşlarımız geldiğinde bizim için de güzel bir değişiklik oldu, onlarla birlikte keyifli vakit geçirdik." diye konuştu.

"Kendimi gerçek bir itfaiyeci gibi hissettim"

Eğitimlerde çok eğlendiklerini ifade eden 5. sınıf öğrencisi Ervanur Şeker (10), "Burada itfaiyecilik parkurlarından geçtik, çok eğlendik. Abilerimiz ve ablalarımız bizi gezdirdiler, onlara teşekkür ediyoruz. İtfaiyeci kostümünü giyince kendimi gerçek bir itfaiyeci gibi hissettim. Çok güzel bir his, diğer arkadaşlarımın da bu duyguyu tatmasını isterim." İfadelerini kullandı.

Elanur Aleyna Akdoğan (10) da, "Burada parkurlardan geçtik, sivil savunmayı tanıdık. Bu okul çok güzeldi, buradaki abi ve ablalarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Eslem Feyza Kabadayı (10) ise, "Abi ve ablalarımızın yardımıyla engellerin üzerinden geçtik, hortumla yangın söndürme çalışması yaptık. Benim için çok eğlenceliydi. Bugünü hiç unutmayacağım ve gelecekteki çocukların da bizim gibi başarılı olmalarını diliyorum." diye konuştu. - GÜMÜŞHANE