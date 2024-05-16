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Gümüşhane'deki Öğrencilere Siber Güvenlik Etkinliği

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Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikle, il merkezindeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri "EKİP SİBERAY: Güneş Fırtınası" filmini izleyerek hem eğlendi hem de siber güvenlik konusunda bilinçlendi.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikle, il merkezindeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri "EKİP SİBERAY: Güneş Fırtınası" filmini izleyerek hem eğlendi hem de siber güvenlik konusunda bilinçlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve TRT işbirliğinde hazırlanan ve 5 Nisan'da izleyicilerle buluşan "EKİP SİBERAY: Güneş Fırtınası" sinema filmi Gümüşhane'deki ilk ve ortaokul öğrencilerine izlettirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ev sahipliğinde ilk ve ortaokullardan oluşan 112 öğrenci Sema Doğan Yaşam Alanındaki sinema salonuna götürülerek film izlettirildi.

Öğretmenleri eşliğinde salona gelen öğrenciler Emniyet Müdürlüğü tarafından ikram edilen patlamış mısırlarla birlikte filmi izleyerek hem bilinçlendi hem de eğlenceli anlar geçirdi.

İki gün boyunca gerçekleştirilen etkinliğin son seansına katılarak çocuklarla birlikte filmi izleyen İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, Müdür Yardımcısı Ramazan Karaçam ve şube müdürleri çocukların neşesine ortak oldu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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