Gümüşhane'de yarıştıkları branşlarda başarı gösteren sporcular kahvaltıda buluştu

Gümüşhane'de yıl içerisinde çeşitli spor branşlarında başarı gösteren sporcular ve antrenörler Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ile kahvaltıda bir araya geldi.

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, yıl içerisinde katıldıkları farklı spor branşlarında dereceye giren 90 sporcu kendileri adına düzenlenen kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Sema Doğan Yaşam Alanı'nda gerçekleştirilen kahvaltı programına Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi ve antrenörler katıldı. Toplam 10 branşta Türkiye ve uluslararası arenada başarı gösteren 90 sporcunun başarılarının arkasındaki en önemli etkenin aileleri ve antrenörleri olduğunu söyleyen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, sporcuları tebrik etti.

Sporun disiplin ve devamlılık istediğini belirten Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "Bu salona baktığımızda belki de nüfusu bizden kat be kat fazla olan birçok ildeki başarılı sporcu sayısının bu kadar olamayacağını düşünüyorum. Burada en başta sizleri yetiştiren ailelerinizin, değerli antrenörlerimizin, öğretmenlerimizin çok büyük katkısı var. Bize gurur yaşatıyorsunuz, bu şehir kendisi belki küçük olabilir ama sizlerle çok büyük anlam kazanıyor, çok büyük olduğunu gösteriyor. Geçmişi de çok özel çok kıymetli olan bu şehrin evlatları olarak siz de spor dalında Gümüşhane'nin güzel ismini Türkiye'nin her yerinde gururla, iftiharla taşıyorsunuz. Birçoğunuzun göğsünde ay yıldız var ülkemizi temsil ediyorsunuz aynı zamanda, bunların hepsi bu il için bir iftihar vesilesi. Spor devamlılık ve disiplin istiyor. Bu şekliyle hareket ederseniz Allah'ın izniyle çok önemli başarılara imza atacaksınız. Ama her şeyin başı çalışmak, çalışmak, çalışmak" dedi.

Gümüşhane'yi temsil eden sporcuların her şeyin en güzelini hak ettiğini dile getiren Gümüşhane Gençlik Spor İl Müdürü Mücahit Atalay ise "Bugün yıl boyunca düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonlarda, ilimizi, ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden sporcularımızla birlikte sayın valimizin, sayın belediye başkanımızın katılımlarıyla birlikte bir kahvaltı organizasyonu tertip ettik. Marifet iltifata tabidir çocuklarımız burada ilimizi ülkemizi temsil eden çocuklarımız her şeyin en güzelini hak ediyorlar" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE

