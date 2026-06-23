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Fransa-Irak maçına damga vuran görüntü

Fransa-Irak maçına damga vuran görüntü Haber Videosunu İzle
Fransa-Irak maçına damga vuran görüntü
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Fransa'nın Irak'ı 3-0 mağlup ettiği Dünya Kupası maçında Kylian Mbappe, karşılaşma öncesi sahadaki su birikintilerinin tahliyesi konusunda görevlilere yardımcı olmaya çalıştı. Yıldız futbolcunun o anları futbolseverlerin ilgisini çekti.

  • 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup etti.
  • Yoğun yağış nedeniyle sahada su birikintileri oluştu, Kylian Mbappe görevlilere su tahliyesi için yöntem gösterdi.
  • Fransa bu galibiyetle puanını 6'ya yükselterek son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Fransa'nın Irak'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşma öncesinde ilginç anlar yaşandı. Yoğun yağış nedeniyle sahada oluşan su birikintileri maçın başlangıcını riske sokarken, Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe dikkat çeken bir hareket yaptı.

GÖREVLİLERE YOL GÖSTERDİ

Sahadaki çalışmaları yakından takip eden Mbappe'nin, zemindeki suyun daha hızlı tahliye edilmesi için görevlilerle konuştuğu ve uygulanabilecek yöntemi işaret ederek anlattığı görüldü. O anlar kısa sürede futbolseverlerin ilgisini çekerken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

FRANSA SAHADA FARKA GİTTİ

Yaşanan aksaklığın ardından başlayan mücadelede Fransa, Irak karşısında üstün bir oyun ortaya koydu. I Grubu ikinci hafta karşılaşmasını 3-0 kazanan Fransızlar, puanını 6'ya yükselterek son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

SADECE FUTBOLUYLA DEĞİL

Kariyeri boyunca saha içindeki liderliğiyle öne çıkan Mbappe, bu kez attığı goller ya da yaptığı asistlerle değil, maç öncesindeki tavrıyla gündeme geldi. Yıldız futbolcunun görevlilere yardımcı olmaya çalıştığı anlar, Dünya Kupası'nın dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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