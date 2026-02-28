Şiran'da yerleşim alanında vaşak görüntülendi

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Gökçeler köyünde nesli tehlike altında bulunan bir vaşak, yerleşim yerine kadar inerek cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde köy merkezine yakın bir noktada meydana geldi. Doğal yaşam alanında besin bulmakta zorlandığı değerlendirilen vaşak, evlerin bulunduğu bölgeye kadar indi. Bir süre çevreyi kontrol eden yaban hayvanı, köy sakinleri tarafından fark edildi.

Köyde kısa süreli şaşkınlığa neden olan vaşak, herhangi bir saldırgan davranış sergilemeden bahçe duvarlarının arasında dolaştı. Vatandaşların yaklaşmaması üzerine bir süre bekleyen yaban hayvanı, daha sonra gözden kaybolarak yeniden ormanlık alana yöneldi.

Son yıllarda özellikle kış aylarında yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına kadar indiği gözlenirken, yetkililer vatandaşları bu tür durumlarda hayvanlara müdahale etmemeleri konusunda uyarıyor. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı