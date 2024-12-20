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Gümüşhane'de Köylülerden Eğlenceli Kış Çözümü

Gümüşhane'de Köylülerden Eğlenceli Kış Çözümü
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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde köy sakinleri, kardan kapanan yollarını açmak için pratik ve eğlenceli bir yol buldu. Jipin arkasında yol açma aparatına bağlı olarak kayarak yolu açan köylüler, bu anları sosyal medyada paylaştı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kardan kapanan köy yolunu açmak isteyen köy sakinlerinin bulduğu pratik ve eğlenceli çözüm izleyenleri gülümsetti.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinin Atalar Köyü ve Cebeli Köyü arasındaki bağlantı yolu kar yağışı nedeniyle kapandı. İki köy arasındaki yolu açmak isteyen köy sakinleri ise pratik ve bir o kadar da eğlenceli bir çözüm yolu buldu. "Her şeyi devletten beklememek lazım" diyen köy sakinleri bir jipin arkasında bağladıkları yol açma aparatına binerek hem karla kapanan yolu açtı hem de karda kaymanın keyfini çıkardılar. Gençler o anları da sosyal medyalarında paylaştılar. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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