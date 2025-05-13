Gümüşhane'de Dere Islahı Çalışmalarında Bahçeler Su Altında Kaldı

Gümüşhane'de dere ıslahı çalışmasında bahçeleri koruyan duvarlar yıkılınca Harşit Çayı'nın suyu vatandaşların bahçesine doldu, vatandaşlar büyük mağduriyet yaşadı.

Gümüşhane'nin Akçakale Mahallesi'nde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen dere ıslahı çalışması sırasında yol açmak için bahçeleri koruyan duvarlarının yıkılması, Harşit Çayı'nın taşmasına neden oldu. Debisi yükselen çay, dere kenarındaki çok sayıda bahçeyi sular altında bıraktı. Taşkın sonucunda sebze ve meyve yetiştirilmek için ekilen çok sayıda bahçe zarar görürken, vatandaşlar yaşadıkları mağduriyet nedeniyle yetkililere çağrıda bulundu. Mahalle sakinleri yetkililere çalışmaların yağışın çok olduğu Mayıs ayında değil ilerleyen süreçte yapılması gerektiğini söylediklerini fakat olumsuz yanıt aldıklarını belirtti.

"Ekilen her şey burada mahvoldu"

Yapılan çalışmaların plansız bir şekilde yürütüldüğünü ve sonuçlarının da üreticiler için ağır olduğunu ifade eden Akçakale Mahallesi sakini Ramazan Ünal, "Devletimiz sağ olsun bu bahçeleri korumak için bir duvar projesi başlattı. Ama tabii Harşit Çayı'nın yanında olduğumuz için zamansız yapılan bir proje olduğunu düşünüyoruz halk olarak. Doğal olarak temellerin açıldığı zaman suyun bu kadar debisinin yüksek olacağını hesap etmediler sanırım. Sabah uyandık ki buralar hep su altında. Vatandaşın bütün ektiği patates ve fasulyesi su altında. Şu anda vatandaş büyük bir mağduriyet yaşıyor. Burada 30'a yakın bahçe sahibi var. Patates, fasulye, biber, domates henüz ekilmeyenler de var ama ekilenler bunlar. Şu anda tamamıyla yüzde 90'ı su altında. Su biraz çekildi ama 3 saat önce 30 santimetre su içerisindeydi. İşte geldiler suyun girdiği yerleri kapattılar. İşte halimiz bu. Yani şimdi şöyle diyeyim ki Harşit Çayı'nın kenarındayız. Harşit Çayı Türkiye'nin en hızlı akan çayı. Malumunuzda yaklaşık 10 gündür yağmur yağıyor. Bizim daha önce su basmasın diye yapılan tümseklerimizi, setlerimizi yıktılar. Araçların çalışabilmesi için. Bu set alçaldığı için suyun da debisi arttığı için oralardan birkaç yerden su girdi içeriye. Su giren yerler daha berbat bir şekilde. Ama su girmeyen yerler de suyun altında şu anda. Yani bazı kısmı çamur altında bazı kısmı su altında. Yani şu anda ekilen her şey burada mahvoldu" dedi.

"Bize iş makinemiz yok dediler"

Sabah bahçelerini sular altında görünce yetkililerden yardım talep ettiklerini fakat olumsuz yanıt aldıklarını belirten İzzet Ünal, "DSİ'ye dedik ki haziran ayından sonra yapılsın burası. Buranın yağmur yağdığı zaman, suyun ne zaman geleceği meçhul, biz arazimizi ekiyoruz. Dediler ki hiç mahsuru yok, biz gereken önlemi alıyoruz. Çalışma başladı, biz bahçelerimizi ektikten sonra dereleri oydular, dere ıslahı vardı önceden, dere ıslahını söktüler, derenin ortasına aldılar. Suyun yönü kayboldu, su arttıkça bahçelerimizden başladı akmaya. Müteahhite söyledik, su çoğaldığı zaman buraları söker götürür. Bizim bu bahçeler dedelerimizden kaldı bize. Bu emeği 50 senedir, 100 senedir biz burada, kendimizi bakıyoruz, göçebe olmuyoruz. Siz bizi burada dere ıslahıyla yardım edecek yerde bizi göçebe ediyorsunuz. Bizim elimizde bulunan tohumumuz mahvoldu, gitti. Ben şu anda şu bahçeye 200 kilo patates ektim. 50 kilo fasulye ektim. Patatesin kilosu tarımda 40 lira. Yani bunu göze almak lazım. Fasulyenin kilosu bugün 400 lira. Daha tohum yok. Elimizdeki tohum gitti. Devletin yetkililerden yardım bekliyoruz. Ama buranın da önleminin alınması gerekiyor. Sorumsuz olarak bıraktı müteahhit gitti. Sabahleyin yapacağını güya yapmış. Şu anda ortada taşlar yığılı. Sabah DSİ'ye gittik bizim makinemiz yok dediler. Makineniz yok diye bu bahçeleri suya mı vermeniz lazım. Bayburt'ta makinemiz var gelecek dediler, su dağıldı gidiyor şimdi" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE