Gümüşhane'de 23 Nisan kutlamaları

Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Anıt önündeki programın ardından okul temsilcileri Gümüşhane Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti. Vali Atay, makamını temsili olarak Dumlupınar İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Çınar Asaf Şahin'e devretti. Valilik koltuğuna oturan Çınar Asaf Şahin'in ilk talimatları, çocuk etkinliklerinin artırılması ve okulunun önündeki parkın yenilenmesi oldu.

Valilikteki programların ardından kutlamalar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda devam etti. Program öncesinde 23 Nisan temalı resim sergisi gezildi. Daha sonra Gümüşhane Valisi Cevdet Atay ve il protokolünün katılımıyla salon programına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Doğan konuşmasında, "Ulusumuzun egemenliğini kendi eline aldığı bu anlamlı günün 106. yıl dönümünde çocuklarımızı ve gençlerimizi Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkma iradesi içerisinde görmenin gururunu yaşıyoruz. Vatanını, milletini ve bayrağını seven siz değerli çocukları; bilimde ve teknolojide çağın üzerine çıkacak bir Türkiye bekliyor. Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden çocuklarımızı ve ailelerini saygıyla anıyor, milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde il genelinde gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program kapsamında öğrenciler şiirler okurken, piyano eşliğinde şiir sunumları da gerçekleştirildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı