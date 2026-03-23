El emeğiyle yaptı, sokak kedilerine yuva oldu

Sinop'ta yaşayan 24 yaşındaki Gülse Özgün, kendi imkanlarıyla yaptığı su geçirmez kedi yuvalarıyla sokak hayvanlarına umut oldu.

Gülse Özgün, sokak hayvanlarının zorlu hava şartlarından korunması için örnek bir çalışmaya imza attı. Kendi imkanlarıyla su geçirmez plastik malzemeler kullanarak kedi yuvaları yapan genç, hazırladığı yuvaları kentin farklı noktalarına yerleştirdi.

Özellikle kış aylarında ve yağışlı havalarda sokakta yaşayan hayvanların barınma sorunu yaşadığını belirten Özgün, bu duruma kayıtsız kalamadığını ifade etti. Ev ortamında el emeğiyle hazırladığı yuvaların hem dayanıklı hem de uzun ömürlü olmasına dikkat ettiğini söyleyen Özgün, "Sokakta yaşayan canlar için küçük de olsa bir katkı sağlamak istedim. Onların sıcak ve kuru bir alanda kalabilmesi benim için çok önemli" dedi.

Hazırladığı yuvaların su geçirmemesi için özel bir çalışma yaptığını dile getiren Özgün, "Kullandığım plastik malzemeler zaten dayanıklı. Bunun yanı sıra daha sağlam olması ve yağmurdan etkilenmemesi için üst kısımlarını poşetle kapladım. Böylece iç kısmı kuru kalıyor" diye konuştu.

Kedi yuvalarının içine battaniye ve benzeri sıcak tutacak malzemeler de yerleştiren Özgün, hayvanların rahat edebilmesi için detaylara önem verdiğini belirtti.

Vatandaşlardan da olumlu geri dönüşler aldığını söyleyen genç, imkanları olan herkesi sokak hayvanları için benzer çalışmalar yapmaya davet etti.

Özgün'ün hazırladığı yuvalar, hem soğuktan hem de yağmurdan korunmak isteyen sokak kedileri için güvenli bir sığınak olurken, duyarlı davranışı çevrede takdir topladı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı