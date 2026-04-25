Gülistan Doku Soruşturması İçin 5 Ayrı Ekip Kuruldu, Aramalar Nokta Atışı Olarak Yapılıyor

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 ayrı JASAT ekibi oluşturuldu, ekipler gelen ihbarları tek bir havuzda toplayıp nokta atışı aramalar yapıyor. Genel arazi araması yapılmazken, MİT ve polis de soruşturmaya destek veriyor. Süreç, Adalet Bakanlığı yetkilileri ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından koordine ediliyor.

Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir, ihraç polis Gökhan Ertok, Zeinal Abakarov, Engin Yücer, Cemile Yücer, Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Altaş ve Ferhat Güven tutuklandı. 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Doku'nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Tunceli'ye özel bir ekip gönderildi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığının da desteğiyle 5 ayrı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) ekibi oluşturuldu. JASAT ekiplerinin genel arazi araması yapmadığı, soruşturma dosyasına giren baz ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarından yola çıkarak aramalar gerçekleştirdiği öğrenildi. JASAT ekiplerinin şüpheli noktaları tek bir havuzda toplayarak nokta atışı aramalar yaptığı belirtiliyor.

Sahadaki süreç Adalet Bakanlığı yetkilileri ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından koordine edilirken, MİT ve polis de soruşturmaya destek veriyor.

20'ye yakın noktada arama yapıldı

Gülistan Doku'nun cesedinin daha önce gömülüp çıkartıldığı iddia edilen Pertek'in Koçpınar köyü de dahil olmak üzere 20'ye yakın noktada arama yapıldığı belirtiliyor.

Merkeze bağlı Demirkapı mevkisinde bulunan bazı bölgeler, Tunceli - Erzincan Karayolu'ndaki Marçik mevkisinde bazı bölgeler, Tunceli Hozat Karayolu'nda Çiçekli köyündeki bazı mevkilerde ve Çemişgezek İlçesindeki Kaledibi mezarlığı mevkisindeki bazı bölgelerde arama çalışması yapıldığı öğrenildi. Bu noktalarda bulunan mağaralar da incelendi. Ancak yapılan aramalarda henüz Gülistan Doku'dan bir iz bulunamadı.

Kaynak: ANKA