Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku'dan 6 Yıldır Haber Yok

Haber : Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'dan aradan geçen 6 yıla rağmen haber alınamadı. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, "Yalvarıyorum, ben çaresizim. Kime gideceğimi bilmiyorum. Benim kardeşim, benim Gülistan'ım rahat etmeden ben nasıl evde oturayım? Ben nasıl gidip işime, gücüme bakayım?" dedi.

Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından güvenlik birimleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Kent genelinde yapılan araştırmaların yanı sıra, Doku'nun son olarak görüldüğü yerler ve güzergahlar incelendi; güvenlik kameraları, telefon sinyalleri ve tanık beyanları dosyaya girdi. Uzunçayır Baraj Gölü ve çevresinde farklı dönemlerde arama faaliyetleri yürütüldü ancak sonuç alınamadı.

Şüpheli Zainal Abarakov adli kontrolle serbest bırakıldı

Gülistan Doku ile ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kaybolmasından önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen Rusya doğumlu Zainal Abarakov 17 Mart 2022'de Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Şüpheli 24 saat gözaltında kaldı ve Alanya Adliyesi'nde SEGBİS üzerinde sorgusu yapıldı. 4 saatlik sorgunun ardından adli kontrolle serbest bırakılan Zainal Abarakov'a yurt dışı yasağı konuldu.

Zainal Abarakov'un polis babası meslekten ihraç edildi

Doku ailesi, dosyanın şüphelisi Abarakov'un polis babası E.Y. hakkında, Gülistan Doku'nun kişisel bilgilerini "hukuka aykırı olarak ele geçirdiği ve yaydığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Y: hakkında, kamu davası açtı. E.Y, "Doku'ya ait kişisel bilgileri sosyal medya hesaplarında paylaştığı" gerekçesiyle meslekten ihraç edildi.

"Bizim bu çaresizliğimize artık son verilsin"

Gülistan Doku'nun kayboluşunun 6'ncı yılında ablası Aygül Doku, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. 6 yıl önce, 5 Ocak'ta bir adalet yolculuğuna çıktıklarını belirten Aygül Doku söyle konuştu:

"Çok zor bir adalet yolculuğu bu. Biz bu kente gelir gelmez dönemin Valisi Tuncay Sonel, 'Kızınız intihar etti' dedi bize. Bizi bu köprünün başına getirdi. Şu anda savcının dosyasında intihar ibaresi bile yok. Bizi bu köprüye kilitledi; tam altı yıldır buradayız, hala bu köprüdeyiz. Gelinen aşamada Gülistan'ın intihar etmediği zaten kesinleşti. Ki o dönemin savcıları da ilk haftadan itibaren bize 'Gülistan intihar etmedi' diyordu. Bizim bu çaresizliğimize artık son verilsin. Bakın, Cumhurbaşkanımızla görüştüğümüz zaman 'Devletimiz çok büyük, imkanlarımız çok' dedi. Artık o büyük imkanlar, bizim ricamızdır, devreye girsin. Bakın, bizim elimizde çok bilgi var. Dosyada gizlilik vardır diye konuşmuyoruz. Bize ulaşan çok kişi var, görgü tanıkları var. Hepsi, Gülistan'ın başına kötü bir olayın geldiğini ve bunun duyulmaması için bunları yaptıklarını söylüyorlar. Kızımız Gülistan'ımızı, sabahları uyandırmaya kıyamadığımız Gülistan'ımızı verin bize. Gülistan'ın başına kötü bir şey getirmişler. Sonra sesini duyurmaması için kardeşime kefeni bile çok görmüşler. Benim kardeşimin ruhu rahat değil. Katiller şunu çok iyi bilsin ki; benim canım yansa da, ailemin canı pahasına da olsa biz kardeşimizi bulacağız. ve şu anda dışarıda organize bir kötülük var; katil ve katilleri koruyanlar adalet önünde hesap verecek. Yalvarıyorum, ben çaresizim. Kime gideceğimi bilmiyorum. Benim kardeşimin, benim Gülistan'ımın ruhu rahat etmeden ben nasıl evde oturayım? Ben nasıl gidip işime, gücüme bakayım?"