Gülbey Gümüştekin Türk Kızılay Muş İl Başkanlığına Atandı

Gülbey Gümüştekin Türk Kızılay Muş İl Başkanlığına Atandı
Güncelleme:
Muş'ta iş dünyası ve sivil toplum alanlarında aktif rol üstlenen Gülbey Gümüştekin, Türk Kızılay Muş İl Başkanlığı görevine başladı. Gümüştekin, Kızılay'ın insani yardım faaliyetlerine katkı sağlamak için çalışacağını belirtti.

Muş'ta uzun yıllardır sanayi, istihdam ve sivil toplum alanlarında aktif rol üstlenen iş adamı Gülbey Gümüştekin, Türk Kızılay Muş İl Başkanlığı görevine getirildi.

Kentte iş dünyası ve gönüllülük faaliyetleriyle tanınan Gümüştekin, Kızılay'daki görevine başladı. Gümüştekin'in iş tecrübesi ve sivil toplum çalışmalarındaki birikiminin, Türk Kızılay'ın Muş genelindeki insani yardım faaliyetlerine katkı sunması bekleniyor.

Görevi devralmasının ardından açıklamalarda bulunan Gülbey Gümüştekin, Kızılay'ın siyasi üstü bir kurum olduğunun altını çizerek, "Kızılay tamamen insan odaklı bir kurumdur. Görevimizi 7 Temel İlkemize bağlı şekilde sürdüreceğiz: İnsanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik. İhtiyaç sahiplerinin, kimsesizlerin ve yetimlerin yanında olacağız. Kızılay'ın merhamet elini Muş'un tüm sokaklarına ve her haneye ulaştıracağız" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
