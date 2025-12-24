GTO Başkanlarından 104. yıl mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım ile GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

GTO Başkanları yayımladıkları mesajda, Gaziantep'in binlerce yıllık tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim bir şehir olduğunu vurgulayarak, bu köklü geçmişin en anlamlı ve onur verici sayfasının 25 Aralık 1921 tarihinde yazıldığını ifade etti.

Birinci Dünya Savaşı sonrası Anadolu'nun karşı karşıya kaldığı işgal sürecinde Gaziantep halkının, tüm yokluklara rağmen sergilediği direnişin sadece bir şehrin değil, bir milletin tarihi bir duruş olduğuna dikkat çeken Başkanlar, Antep Savunması'nın bağımsızlık mücadelesinin simge direnişlerinden biri olarak tarihe geçtiğini belirtti.

1919'da başlayan Fransız işgaline karşı 10 aydan fazla süren Antep Savunması'nın inancın, fedakarlığın ve vatan sevgisinin en güçlü örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Başkanlar, "Bu topraklarda her sokak direnişin, her ev kararlılığın simgesi olmuştur. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla tüm Antep halkı, imkansızlıklar içinde büyük bir dayanışma sergileyerek tarih yazmıştır. 6317 şehit verilmesine rağmen teslim olmayan bu şehir, bağımsızlık iradesinin asla kırılmayacağını tüm dünyaya göstermiştir. 25 Aralık, Gaziantep için yalnızca bir kurtuluş günü değil, birlik, beraberlik ve özgürlük idealinin sembolüdür. Antep Savunması'ndan miras kalan bu bilinç ve ruh, bugün Gaziantep'in üretim gücünde, ticaret kültüründe, girişimci kimliğinde ve toplumsal dayanışmasında yaşamaya da devam ediyor. Gaziantep Ticaret Odası olarak bizler de bu tarihi sorumluluğun bilinciyle var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Gaziantep'i sadece geçmişiyle değil, bugünü ve geleceğiyle çok daha güçlü bir şehir haline getirmek de en büyük hedefimizdir. Kurtuluş ruhunu yaşatmak; ekonomik kalkınma, sosyal gelişim ve kültürel değerlerimizi koruyarak Gaziantep'i küresel ölçekte bir marka şehir konumuna taşımakla mümkündür. Bu bilinçle attığımız her adım, 25 Aralık'ta ortaya konan iradenin bugünkü yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

Yayımladıkları mesajın sonunda Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirten GTO Başkanları, "Bu toprakları bizlere vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Antep Savunması'nda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. 25 Aralık ruhu, dün olduğu gibi bugün de Gaziantep'in yolunu aydınlatmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP