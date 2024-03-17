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GTO Başkanlarından Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Mesajı

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Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı. Başkanlar, Çanakkale Zaferi'nin önemini vurgulayarak, kahraman ataların mücadelesini gelecek nesillere aktarmanın gerekliliğini ifade etti.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü" münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

GTO Başkanları; inancın, adanmışlığın ve azmin sonucu imkansız görülenin gerçek kılındığı Çanakkale Deniz Zaferi'nin ve kahraman atalarımızın gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması gerektiğini ifade etti.

Çanakkale'de verilen destansı mücadelenin Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisindeyken başaracaklarının sınırı olmadığının en net örneklerinden biri olduğuna dikkat çeken GTO Başkanları şöyle devam etti:

"Kahraman atalarımız tüm zorlukların üstesinden gelerek, tüm dünyanın karşısında dimdik durarak birlik ve beraberlik içerisinde bu zaferi elde etmiştir. Çanakkale Deniz Zaferi; kadın-erkek, genç-yaşlı demeden şehadet bilinciyle yurdun dört bir yanından gelen vatan evlatlarının 'Çanakkale geçilmez!' haykırışıyla kazanılmıştır. Kahraman ecdadımız; Çanakkale Boğazı'nın derin sularında, Conkbayırı'nda, Alçıtepe'de, Kilitbahir'de, Anafartalar'da verdiği mücadeleyle bugünkü yaşadığımız toprakları bize vatan kılacak Kurtuluş'un da mimarı olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünlerine ışık tutmuştur. Hiç şüphesiz Çanakkale Deniz Zaferi göstermiştir ki tükendi denilen Türk milleti her ne olursa olsun tarihin akışını değiştirecek kudret ve iradeye sahiptir. Bizlere düşen en önemli sorumluluk ise onurla, gururla bahsettiğimiz şanlı tarihimizi evlatlarımıza en doğru şekilde nakletmek ve yüzyıllar boyu bu eşsiz destanları yaşatmak. Bu vesile ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü'nü coşkuyla kutluyor, ebedi Başkomutanımız, Anafartarlar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü; silah arkadaşlarını, cennet vatanımızı vatan kılan kahraman Mehmetçiklerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve derin bir saygıyla yad ediyoruz." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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