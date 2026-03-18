GTB başkanları Ramazan Bayramı kutlama mesajı yayımladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Ramazan Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

GTB Başkanları, yayımladıkları ortak mesajda bayramların; birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren, toplumsal bağları pekiştiren en anlamlı zamanlar olduğuna dikkat çekerek, "Rahmet, bereket ve arınma ayı Ramazan-ı Şerif'i geride bırakırken; gönülleri buluşturan, kardeşlik hukukunu güçlendiren ve toplumsal dayanışmayı zirveye taşıyan mübarek Ramazan Bayramı'na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; yalnızca sevinç ve coşkunun değil, aynı zamanda paylaşmanın, merhametin, vefanın ve insan olmanın en derin anlamlarının yeniden hatırlandığı müstesna zamanlardır. Bu kutlu günler; kırgınlıkların son bulduğu, gönül köprülerinin yeniden kurulduğu, birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği kıymetli anlardır. Köklü medeniyetimizin bizlere miras bıraktığı yardımlaşma ve dayanışma anlayışıyla; ihtiyaç sahiplerini gözetmek, büyüklerimizi ziyaret etmek, küçüklerimizi sevindirmek ve gönüllere dokunmak, bayramların ruhunu yaşatmanın en anlamlı yollarından biridir. Ramazan Bayramı da bu yönüyle, toplumsal huzurun, kardeşliğin ve ortak değerlerimizin yeniden güç kazandığı anlamlı bir gönül seferberliğidir. Bu mübarek günlerin; Filistin'de ve Ortadoğu'nun farklı coğrafyalarında yaşanan tüm acıların dinmesine, gözyaşlarının yerini umut ve huzura bırakmasına vesile olmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle, vatanımızın birliği ve milletimizin huzuru için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ramazan Bayramı'nın; ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyor; birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

