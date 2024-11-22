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GTB Başkanı’ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

GTB Başkanı’ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
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Gaziantep Ticaret Borsası liderleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin topluma katkılarını vurgulayan bir kutlama mesajı yayımladı ve öğretmenliğin önemine dikkat çekti.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

İnsanlık tarihinin en köklü ve saygın mesleklerinden biri olan öğretmenliğin, toplumların gelişiminde vazgeçilmez bir rol oynadığını belirten GTB Başkanları, "Bir toplumun gelişmesinde en önemli rolü oynayan kişiler öğretmenlerdir. Öğretmen, yalnızca bilgi aktaran bir rehber değil, aynı zamanda geleceğin liderlerini, bilim insanlarını, sanatçılarını ve düşünürlerini yetiştiren bir yol göstericidir. Onlar, her öğrencisinin potansiyelini keşfetmesine yardımcı oldukları gibi aynı zamanda insan olmanın erdemlerini, değerlerini ve hayatı anlamlandırmayı da öğretirler. Eğitim, sadece akademik bir süreç değil, aynı zamanda karakterin ve kişiliğin şekillendiği de bir yolculuktur. Bu yolculukta her öğretmen, sabırla, sevgiyle ve içtenlikle bizlere rehberlik etmektedir. Öğretmenlerimiz, her öğrencisine yalnızca bilgi aktarmakla kalmaz, aynı zamanda her zorlukla başa çıkabilme gücü verir, onları geleceğe hazırlarken iyi bir insan olmaları için çaba gösterirler. Öğretmenlerimizin sınıflarında gösterdiği bu üstün özveri ve gayret, ülkemizin her köşesindeki bireylerin aydınlanmasına ve toplumumuzun daha güçlü, bilinçli bir şekilde ilerlemesine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, 24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlerimizin eğitim alanındaki emeklerini takdir ettiğimiz, hayatımıza kattıkları değerleri anladığımız, gösterdikleri sabır ve fedakarlığa minnettarlık duyduğumuz özel bir gündür. Bu özel günde, tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın gelecek nesillerimize sağladıkları katkıları yürekten kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir ve öğretmenler yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır' sözleriyle öğretmenlerimize duyduğu sonsuz güveni ifade etmiştir. Tüm bu duygu ve düşüncelerle, başta Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu ve başöğretmeni Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi saygı ve şükranla anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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