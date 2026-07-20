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Yaz kulübünde eğitici ve eğlenceli etkinlikler sürüyor

Yaz kulübünde eğitici ve eğlenceli etkinlikler sürüyor
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Gençlik Yaz Kulübü, dini eğitim ve el işi gibi çeşitli atölyelerle gençlerin gelişimine katkı sağlıyor.

ı Kerim ve dini eğitimlerin yanı sıra el işi atölyesi, düğme dikme, akıl ve zeka oyunları ile bileklik yapımı gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

GSB Gençlik Yaz Kulübü, birbirinden farklı eğitim ve atölye çalışmalarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Program kapsamında gençler, Kur'an-ı Kerim ve dini eğitimlerin yanı sıra el işi atölyesi, düğme dikme etkinliği, akıl ve zeka oyunları ile bileklik atölyesine katılarak hem yeni beceriler kazanıyor hem de verimli vakit geçiriyor. Eğitici ve eğlenceli etkinliklerle desteklenen yaz kulübünde gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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