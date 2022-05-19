Göynücekliler Derneği'nden Başkan Bakkalcıoğlu'na davet - Haberler

Göynücekliler Derneği Başkanı Şenol Bahçe ve yönetim kurulu üyeleri, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile görüşerek bir süre sohbet eden Dernek Başkanı Şenol Bahçe ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Bakkalcıoğlu'nu Göynücek köyünde 5 Haziran Pazar günü yapılacak Hıdırellez şenliklerine davet ettiler. Başkan Bakkalcıoğlu, misafirlerine davetleri dolayısıyla teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel