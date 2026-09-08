Görünüşüyle önünden geçenlere yıkılacak korkusu yaşatan 8 katlı bina, deprem yarıkları ve çatlaklarıyla tedirgin ediyor

Hatay'da 6 Şubat depreminde ağır hasar aldığı belirlenen 8 katlı bina, müteahhittin başvuruları sonrası orta hasarlıya çevrildi. Yapılacak güçlendirme çalışmaları sonrası apartman sakinlerinin yaşamalarının istendiği bina, kolonlarda ortaya çıkan demirler ve kirişlerdeki çatlaklarla vatandaşları yanından geçmeye korkutuyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 6 Şubat tarihli depremlerde ve devamındaki depremlerde Hatay'da yüzlerce bina ağır hasar alarak yıkılmıştı. Hassa ilçesi Girne Mahallesi'nde bulunan 3 bloklu Yılmaz Apartmanı'nın A bloğu da depremde zarar gördü ve ekipler tarafından yapılan incelemelerde 2 defa ağır hasarlı olduğu belirlendi. Müteahhit tarafından yapılan hukuki itirazlar sonrası bina orta hasarlıya çevrildi ve güçlendirilmesine karar verildi. Apartmanda daireleri bulunan vatandaşlar, yanından geçmeye korktukları binanın yıkılmasını istiyorlar.

"Bu binada oturmak isteyen varsa ben tapumu verebilirim"

Binadaki çatlaklara rağmen oturmak isteyene tapusunu verecek olduğunu söyleyen Mustafa Arğadal, "Bizim binamız 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. İtiraz oldu ve yapılan inceleme sonrası yeniden ağır hasar verildi. Müteahit bizim binamızı yeniden mahkemeye verdi ve ardından bilir kişi rapor hazırladı. Şuanda bina güçlendirilmiş halde deniyor ama çatlaklar ortada. Bu binada oturmak isteyen varsa ben tapumu verebilirim. Güçlendirilmiş binada oturmak şartıyla tapumu verebilirim. Buyursun gelsin otursunlar" dedi.

"Kolonları gördükten sonra oturmaya cesaret edemiyorum"

Kolonları gördükten sonra kendisini korku sardığını ifade eden Hatice Arğadal, "Ben kesinlikle bu binada oturmak istemiyorum, kolonları gördükten sonra cesaret edemiyorum. Buradaki ev sahibi komşularımızda oturmak istemiyor, girmeye dahi korkuyoruz.

"Şuan bulunduğumuz A blokta yaşayan komşularımız binanın yıkılması taraftarı"

Apartman sakinlerinin binanın yıkılmasını istediğini ifade eden İhsan Sevim, "6 Şubat depreminden sonra ekipler yaptıkları incelemelerde 2 defa binaya ağır hasar verdi. Raporlara da yansıdı. Daha sonraysa 2 defa ağır hasar alan bina orta hasara çevrildi. Sitemiz A,B ve C blok olmak üzere 3 bloktan oluşuyor. Şuan bulunduğumuz A blokta yaşayan komşularımız binanın yıkılması taraftarı" dedi.

"2 defa ağır hasar alan binanın yanındaki müstakil ev benim, baktığımız zaman bile korkuyorum"

Hasarlı 8 katlı binanın yanında bulunan müstakil evde yaşayan Aysel Pak, korkudan evinin çıkış kapısını değiştirdiğini ifade ederek "Bu binanın yanındaki müstakil ev benim. 2 defa ağır hasar alan binanın yanındaki müstakil ev benim, baktığımız zaman bile korkuyorum. Depremi ben bu binanın yanında yaşadım ve evimin binaya doğru olan çıkışından dolayı molozlara doğru koştum. Ben depremin ardından evime yeni bir çıkış kapısı yaptım. Deprem olursa kaçabilmek adına evime yeni bir kapı daha açtım" dedi.

"Gece uykumuzu uyuyamıyoruz, sabah korkularla uyanıyoruz"

Hasarlı binanın yanındaki evinde yaşamakta korktuklarını ifade eden Melek Çelik, "Deprem olurken uyanıktım ve çok korktuk. Deprem anında bu binanın üzerimizde düşeceğini düşündük. Gece uykumuzu uyuyamıyoruz, sabah korkularla uyanıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı