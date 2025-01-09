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Görme Engelli Tayyar Kabay'ın Azim Dolu Yaşam Öyküsü

Görme Engelli Tayyar Kabay'ın Azim Dolu Yaşam Öyküsü
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan görme engelli Tayyar Kabay, 10 yıldır Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapıyor. Bebekliğinde geçirdiği hastalık sonucu görme yetisini kaybeden Kabay, müzikle uğraşarak hayatını sürdürüyor ve azmiyle örnek oluyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan görme engelli Tayyar Kabay, azim dolu yaşam öyküsüyle herkese örnek oluyor.

10 yıldır Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan görme engelli Tayyar Kabay, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda azim dolu yaşam öyküsüyle herkese örnek oluyor. 13 yılık evli ve 3 çocuk babası olan Kabay, nezaketi ve güler yüzüyle de herkesin takdirini kazanıyor. Bebekliğinde geçirdiği ateşli hastalık sonucu görme duyusunu kaybeden ve ailesinin çabalarına rağmen tedavisi mümkün olmayan Kabay, eğitim hayatının ardından bir süre düğünlerde enstrüman çalıp şarkılar söyleyerek hayatını sürdürdüğünü, daha sonra KPSS'de aldığı 81 puanla memur olarak atandığını belirtti.

"5-6 yaşından beri müzikle uğraşıyorum"

Çocukluğundan beri müziğe özel bir ilgi duyduğunu belirten Kabay, "5-6 yaşından beri müzikle uğraşırım, hala da devam ederim. Atanmadan önce köylerde, kasabalarda düğünlere giderdim. Bağlamayı çok seviyorum. Zaman zaman bağlama çalıp, aileme şarkılar söylüyorum" dedi.

"Herkes benim yaşantımı oldukça kolaylaştırıyor"

Günlük hayatında zaman zaman zorluklar yaşadığını ama çevresindeki insanların yaşamını kolaşlaştırdığını anlatan Kabay, "Zaman zaman zorluk yaşadığım oluyor. Ama iş yerindeki arkadaşlarım minibüsten indiğimi görür görmez bana yardımcı oluyor. Tek başıma dışarı çıktığımda da çevredeki insanlar işimi kolaylaştırıyor. Küçüklüğümden beri annem babam beni okutmak için ellerinden geleni yaptı. Daha sonra bayrağı eşim devraldı. Evlenirken eşimin ailesi son derece hoşgörülü yaklaştı. Bugün senin başına gelen yarın bizim de başımıza gelebilir anlayışı ile yaklaştılar. Aileme, eşime ve çocuklarıma bana destek oldukları için teşekkür ediyorum. Benim gibi olan kişiler de hayata umutla baksınlar. Hiçbir zaman karamsar olmasınlar. Her zaman pozitif olsunlar" şeklinde konuştu.

Sorgun Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal da, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dünyaca kutlanmaktadır. Londralı fotoğraf sanatçısının 1921'de geçirdiği trafik kazasının ardından görme duyusunu kaybetmesi ve bastonunu beyaza boyaması sonucu bu hafta simgelendi. Biz de Tayyar'ın nezdinde bütün görme engellilerin 'Beyaz Baston Haftası'nı kutluyoruz" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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