Görme engelli kardeşlerin hayali, sesine aşık oldukları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışabilmek

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ve doğuştan görme engeli olan Ahmet ile Meryem Rüstemoğlu kardeşler, sürekli haberlerde sesini duydukları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgileriyle tanınıyor. İki kardeş de hayallerinin, Cumhurbaşkanı ile tanışabilmek olduğunu söyledi.

Antakya ilçesi Madenboyu Mahallesi'nde yaşayan Ramazan ve Edibe Rüstemoğlu çiftinin evliliklerinden 3 evlatları oldu. Rüstemoğlu çiftinin 23 yaşındaki oğlu Ahmet ile 22 yaşındaki kızı Meryem doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldi. Ahmet ile Meryem kardeşler, Mustafa Kemal Üniversitesi'nde büro yönetimi ve sekreterlik bölümünden mezun oldular. Aynı bölümden mezun olan görme engelli kardeşler, ailecek birlikte haberleri dinleyerek ülke gündemini ve dünya gündemini de takip ediyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlık duyan görme engelli kardeşler hayallerinin, Cumhurbaşkanı ile tanışmak olduğunu söyledi.

"Kendisini görmediğim halde sesine aşık oldum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak istediğini dile getiren Ahmet Rüstemoğlu, "Müzik ve maçları dinliyorum. Filmleri takip ediyorum. Cumhurbaşkanı'nın haberlerinin çıkmasını bekliyorum. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. İmkanlar olduktan sonra yanına gitmek istiyorum. Ben Hatay Mustafa Kemal Atatürk Üniversitesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü mezunuyum. Üniversite zamanları çok güzeldi. Ben Cumhurbaşkanımızın sesini seviyorum ve onun elini tutmak istiyorum. Kendisini görmediğim halde sesine aşık oldum. Cumhurbaşkanıyla görüşmek istiyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın sesini hep duyuyorum, inşallah bir gün tanışmak nasip olur"

Cumhurbaşkanı ile tanışmak isteyen Meryem Rüstemoğlu da, "Ben 22 yaşındayım ve yeni üniversiteden mezun oldum. Film, dizi ve müzikleri dinliyorum. Ahmet ile sürekli aynı okuldaydık ve aynı şeyleri yapıyoruz. Bu yüzden birbirimizden kopamıyoruz. Ahmet ile haber dinliyorum ve Cumhurbaşkanımızın sesini hep duyuyorum. İnşallah bir gün tanışmak nasip olur" şeklinde konuştu.

Görme engelli çocuklarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ifade eden Ramazan Rüstemoğlu, "Ahmet oğlum ilk doğduğunda ben Suudi Arabistan'da tır şoförlüğü yapıyordum. Oğlum doğduktan sonra tekrar Arabistan'a gittim. 6 ay sonra annem beni arayarak, 'senin oğlun görmüyor' dedi ve inanamadım. Anneme nereden anladın diye sorduğumda oğlumun sadece sese tepki verdiğini söyledi. Ahmet ve Meryem görme engelli doğdular. Ekmek parası kazanmak için yurt dışındaydım. Bu yüzden çocuklarımın doğumunda yoktum. Toplamda 2 görme engelli 3 çocuğum var. Çocuklarım; gezmeyi, köfte yemeyi, Köprübaşı'na gitmeyi, künefe yemeyi ve dondurma yemeği severler. Görme engelli çocuklarımın sevgisi bende asla bitmez. Sevgileri çok büyük ve onlar benim canım ciğerim. Çocuklarım ve ben Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Cumhurbaşkanımızın sesine aşık oldular. Cumhurbaşkanımızın haberlerinin hep birlikte çıkmasını bekler ve izleriz. Ben ve eşim çocuklarımız için yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY