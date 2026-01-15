Haberler

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünden görme engelli hafızlara anlamlı destek

Güncelleme:
Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, Hoşgör Kur'an Kursu'nda görme engelli hafızlara Braille alfabesiyle basılmış Kur'an-ı Kerim hediye edildi. İl Müftü Vekili ve Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü, etkinliğe katılarak sosyal sorumluluk projelerine vurgu yaptı.

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Hoşgör Kur'an Kursu'nda anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Programa İl Müftü Vekili Sayın Şakir Aktaş, Hoşgör Kur'an Kursu yöneticileri ve hocaları ile Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü adına, görme engelli hafızlara Braille alfabesiyle basılmış Kur'an-ı Kerim hediye edilerek eğitim ve manevi hayatlarına katkı sağlandı. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, vakıf kültürünün taşıdığı sosyal sorumluluk anlayışıyla, dezavantajlı bireylere desteklerini sürdürmeye devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
