Görme Engelli Eski Milletvekili Lokman Ayva'dan Kan Bağışı Çağrısı

Görme Engelli Eski Milletvekili Lokman Ayva'dan Kan Bağışı Çağrısı
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Türkiye'nin ilk görme engelli milletvekili Lokman Ayva, Düzce'de Kızılay aracılığıyla kan bağışında bulundu ve herkesi kan vermeye davet etti. Ayva, kan bağışının önemine dikkat çekerek, insanlığın yaşaması için bu gerekliliğin altını çizdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk görme engelli olan eski milletvekili Lokman Ayva, Düzce'de kan bağışı yaptı. AK Parti 22. ve 23. Dönem Milletvekili Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, kan bağışının ardından da bağış çağrısı yaptı.

Ayva, 40 yıl önce ilk kez kan verdiği Düzce'de yeniden kan bağışı yaptı. Büyük cami meydanındaki Kızılay'ın kan bağış otobüsünde Düzce Kızılay Şube Başkanı Halil Aydın tarafından karşılanan Lokman Ayva, kan bağışı öncesinde Kızılay ekiplerinin sağlığı ile ilgili soruları yanıtladı. Ardından Kızılay ekibinin yardımıyla kan bağış otobüsüne binen Lokman Ayva, otobüste görevli doktor tarafından kontrolleri yapılarak kan bağışında bulundu.

"İnsan kendisini çok iyi hissediyor"

Kan bağışı çağrısında bulunan Lokman Ayva, "Buradaki kan verme işlemlerindeki kolaylığı, çalışan arkadaşların kolaylıkla ve güler yüzleri ile prosedürleri hızlandırmaları sebebi ile sürekli buraya gelmeye çalışıyorum. Düzce'de insan kendisini çok iyi ve çok sağlıklı hissediyor. Sağlıklı hissettiğiniz bir anda da bunun zekatını vermek lazım diyerek kan veriyoruz. Milletimize hizmet etmenin en kolay, en faydalı yolu kan vermek. Çünkü bu insanlık yaşayabilsin ki hayat devam etsin ve mutlu olabilsinler. Ama hayat devam etmezse hiçbir şey olmaz. Bu sebeple ister engelli olun ister engelsiz, ister fakir olun ister zengin, kadın erkek fark etmeden hepimizin yapabileceği en güzel hizmet herkesin eşit şekilde yapabileceği en güzel işin kan vermek olduğunu düşünüyorum. Kızılay'da da soğuk havalar sebebiyle insanlar kan veremediler. Yaz ayların gelmesiyle sıcak hava sebebiyle de kan veremeyecekler. Allah korusun bir tane kardeşimiz, bir tane vatandaşımız kana ihtiyaç duyduğu zaman bundan dolayı ağır bir rahatsızlık geçirirse vebal altında kalırız" dedi.

Kızılay Düzce şube başkanı Halil Aydın ise kan bağışı için sürekli Düzce'yi tercih eden Lokman Ayva'ya teşekkür ederek, vatandaşları kan bağışına davet etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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