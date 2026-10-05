Haberler

Görevden uzaklaştırılan Bozbey'in yargılandığı 63 sanıklı dava basına kapalı görüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Görevden uzaklaştırılan Bozbey'in yargılandığı 63 sanıklı dava basına kapalı görüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Görevinden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de arasında bulunduğu 16'sı tutuklu 63 sanıklı davanın duruşması basına kapalı görüldü. Sanık ve avukatların savunmaları ile bazı tanık beyanlarının alındığı duruşma yarın devam edecek.

Zehra Değirmenci

(BURSA) - Görevinden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de arasında bulunduğu 16'sı tutuklu 63 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üyesi olmak", "rüşvet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "imar kirliliğine neden olmak" suçlarından açılan davanın görülmesine devam edildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma mahkeme başkanının kararıyla basına kapalı görüldü. Duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey ile kızı Side Bozbey de takip etti.

Edinilen bilgiye göre duruşmada sanıklar ve avukatlarının savunmalarının alınmasına devam edildi, ayrıca bazı tanıkların beyanları alındı.

Davaya yarın devam edilecek.

Bozbey, dava konusu soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 45 sitede yayınlandı.
Adana'da sevgilisinin evinde pencereden düşüp ölen Özhan Öztürk'ün eşi konuştu: Kocamı attıklarını düşünüyorum

Sevgilisinin evinde pencereden düştü! Eşi: Kaçacak adam değildi
10 yıllık eşinin soyadını yanlış yazdılar! Elvin Levinler'den güldüren tepki

Bali'de düğün yaptılar, Türkiye'ye dönünce soyadları değişti!
Dünya alarmda: Rusya'daki şüpheli ölüm Beyaz Saray'ın da radarında

Dünya alarmda: Rusya'daki şüpheli ölüm Beyaz Saray'ın da radarında

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Naomi Campbell'ın temizlik takıntısı bisiklette de kendini gösterdi

Ünlü model Paris sokaklarında! Eldiven detayı gözlerden kaçmadı
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali

İşte hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali

32 kişiyi taşıyan askeri helikopter düştü

32 kişiyi taşıyan askeri helikopter düştü: Enkazın yeri tespit edildi
Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Göksel Arsoy hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın "Altın Çocuk"u hayatını kaybetti
Caddeyi birbirine kattı, yetmedi polise saldırdı

Caddeyi birbirine kattı, yetmedi polise saldırdı
Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir

Eyvahlar olsun! Fenerbahçe'ye Greenwood şoku

Dev kobrayı görünce ne yapacaklarını şaşırdılar

Klozette korkunç sürpriz!