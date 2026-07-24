Eski CHP'li Mutlu Yavuzer: YENİ Parti ile siyasette yeni dönem başladı

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararlarıyla görevden alınan sonrasında CHP üyeliğinden istifa eden Mutlu Yavuzer, YENİ Parti'nin kuruluşu dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Türkiye siyasetinde yeni bir dönemin kapısı YENİ Parti ile birlikte açılmıştır" ifadelerini kullandı.

Eski CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, YENİ Parti'nin kurulmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye siyasetinde yeni bir dönemin kapısının YENİ Parti ile birlikte açıldığını söyleyen Yavuzer, "Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi, 'YENİ Parti'yi kuran milletimizdir'. Yeni siyasi oluşum işçiden emekliye, memurdan esnafa, çiftçiden kadınlara ve gençlere kadar toplumun tüm kesimlerinin sesi olacak. İşçimizin, emeklimizin, memurumuzun, esnafımızın, çiftçimizin, kadınlarımızın ve gençlerimizin sesi olacak YENİ Parti'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bizim de dün olduğu gibi bugün de yerimiz, safımız bellidir. Milletin umutlarını, ortak aklını ve geleceğe dair güçlü inancını temsil edecek bu kutlu yürüyüşte adalet, liyakat ve birlik anlayışıyla hep birlikte çalışacağız. YENİ Parti'mizin ülkemize ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA