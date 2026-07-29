Görenler şaşırıyor, sanayinin kız çırağı takdir topluyor

Sivas'ta 16 yaşındaki Belinay Eker, oto tamircisi olan babasının işine merak saldı. Sanayide çıraklık yapmaya başlayan Eker, işin ustası olmak ve babasının işletmesine sahip çıkmak istiyor.

Sivas'ta 35 yıldır oto tamircisi olan Yavuz Eker'in 16 yaşındaki kızı Belinay Eker, bir süre çalıştığı güzellik merkezinden ayrıldı. Babasının tavsiyesi üzerine sanayideki işyerinde vakit geçirmeye başlayan Belinay Eker, otomotiv sektörüne merak saldı. İlk olarak temizlik işleri yapmaya başlayan Eker, daha sonra akü değişimi ve lastik sökümü gibi işleri de yapmaya başladı. İnsanların sanayide kadın personel görmedikleri için şaşırdığını söyleyen Belinay Eker, "Babamdan sonra işleri devralmayı düşünüyorum. Çıraklığını yaptığım işin ilerde ustası olmak istiyorum" dedi.

"Çıraklığını yaptığım işin ilerde ustası olmak istiyorum"

İşe başlama serüvenini anlatan 16 yaşındaki Belinay Eker, "Buradan önce güzellik salonunda çalışıyordum. Sonra işten ayrıldım. Evde boş duruyordum. Babam 'gel sıkılıyorsan yanımda dur' dedi. Çalışmaya başlayınca işi çok sevdim, devamlılığını getirmeye çalışıyorum. İlk başladığımda 'iki gün dayanamazsın, çıkarsın' diyenler oldu ama ben çalışıyorum. Şu ana kadar yardımcı oluyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Onun dışında buji söküp takıyorum, akü değiştiriyorum bu tarz işlemleri yapıyorum. Bence her kadın istediği her şeyi yapabilir. Burada devam etmeyi, babamdan sonra işleri devralmayı düşünüyorum. Çıraklığını yaptığım işin ilerde ustası olmak istiyorum. İstedikten sonra herkes yapabilir, cinsiyet düşünmeden denemek gerekiyor. Çalışanlar bana öğretmek için çok çabalıyor. Her konuda yardımcı oluyorlar. Bir kız çalıştığı içinde ister istemez herkes yumuşuyor daha güzel bir ortam oluşuyor" diye konuştu.

"Kızımı görünce şaşırıyorlar"

Oto tamir ustası Yavuz Eker, "35 yıldır süren bir meslek hayatım var. Güçlü bir ekibimiz var bunun yanında yakın zamanda kızım da bize katıldı. Kızım daha önce yaz tatillerinde ara ara geliyordu iş yerime ama çalışmıyordu, evde boş duruyordu. 'Kızım gel benimle çalış' dedim. Daha sonra kendisi 2-3 hafta çalışarak işi de sevdi, öğrendi. Bizim de hoşumuza gitti, iş yerinde güzel bir ortam oluştu. Çok kadın müşterilerimiz var. Geldiklerinde kızımı görünce şaşırıyorlar. İş yerine daha rahat bir şekilde geliyorlar. Kızım daha yeni olmasına rağmen iyi bir şekilde çalışıyor. İşin ustası olmasa bile gelecek hayatında araçlar konusunda bilgisiyle bir yerde kandırılmaz. Gençler babalarına destek olsunlar bu bize de güç katıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı