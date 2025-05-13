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Göreneller Görme Engelli Okulu'nda Polisten Moral Etkinliği

Göreneller Görme Engelli Okulu'nda Polisten Moral Etkinliği
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara'daki 'Göreneller Görme Engelli Okulu'nda öğrenciler için moral ve motivasyon etkinliği düzenledi. Etkinlikte polisler, öğrencilerle birlikte şarkı söyledi, dans etti ve onlara patlamış mısır dağıttı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'Göreneller Görme Engelli Okulu'nda öğrenciler için etkinlik gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı'nın koordinesinde Ankara'nın Altındağ ilçesindeki 'Göreneller Görme Engelli Okulu'nda öğrencilerin moral ve motivasyonuna katkı sağlanması amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinliğe, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Asım Bulat, Daire Başkan Yardımcısı Gökhan Uludağ, Gaziler Engelli Spor Kulübü, polisler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Etkinlikte polis ve öğrenciler birlikte şarkı söyledi. Aynı zamanda öğrencilere patlamış mısır dağıtan polisler, sonrasında öğrenciler ile dans etti. Öğrencilere ve öğretmenlerine iyi dileklerde bulunan Daire Başkan Yardımcısı Uludağ, "Sizlerle burada birlikte olmaktan büyük bir onur ve kıvanç duyuyoruz, sizleri çok seviyoruz. Sizlerle birlikte olmak bize huzur ve mutluluk veriyor. Polisin aslı görevi huzur ve güven vermektir. Sizlerle birlikte mutlu oluyoruz. İyi ki varsınız, sizleri çok seviyoruz" dedi. Okul Müdürü Emrah Taşkın da hazırlanılan etkinlik ile ilgili öğrenciler ve öğretmenlere teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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