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Gördes'e Yeni Jandarma Komutanı Atandı

Gördes'e Yeni Jandarma Komutanı Atandı
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Manisa'nın Gördes ilçesinde Jandarma Komutanı olarak J. Tğm. Ramazan Çetin göreve başladı. Emekli olan önceki komutanın ardından göreve atanan Çetin, vatandaşların can ve mal güvenliğinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde yeni jandarma komutanı göreve başladı. Gördes İlçe Jandarma komutanı J. Kd. Bçvş. Ercan Kartepe'nin emekli olmasıyla boşalan göreve J. Tğm. Ramazan Çetin atandı. Çetin vatandaşın can ve mal güvenliğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, herkese kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 1998 yılında doğan, ilk ve ortaöğretimini memleketi Gaziosmanpaşa'da tamamlayan Çetin, 2017 yılında Ankara Jandarma Harp okulunu (Akademi) kazandı. 2022 yılında mezun olan Çetin, İzmir Eski Foça Jandarma Komando okulunda kursiyer olarak görev yaptı. Ardından Manisa'nın Salihli Jandarma Merkez Karakol Komutanlığına atanan Çetin 1 yıl görev yapmasının ardından Gördes ilçesinde Jandarma komutanı J. Kd. Bçvş. Ercan Kartepe'nin emekli olmasıyla boşalan göreve atandı. Evli ve iyi derece İngilizce bilen Çetin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gördes ilçesi güzel ve şirin bir ilçe. Geldiğim ortamla aynı hiçbir yabancılık çekmeyeceğim. Milletimizin olduğu her yerde silah arkadaşlarımla birlikte huzuru ve güveni yasalar çerçevesinde sağlamaya çalışacağız. Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı olarak tüm vatandaşlarımıza kapımız daima açık. İlçe halkımızın can ve mal güvenliği bizim için çok önemli. Görev süremiz boyunca 7-24 ilçe halkımıza hizmet vermek için ekip arkadaşlarımla görevimizin başındayız." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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