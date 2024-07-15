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Düzce Gölyaka'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, darbe girişiminde şehit olan 251 kişi için mevlit okutuldu. Gölyaka Merkez ve tüm camilerde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve mevlit okunarak dualar edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde şehitler için mevlit okutuldu.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 251 kişi için Gölyaka Merkez ve tüm camilerde öğle namazı öncesi mevlit programı düzenlendi. Programda, İlçe Müftüsü Ahmet Demirel ve din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak ilahiler ve mevlit okundu, dualar edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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