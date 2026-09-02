Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yıllardır sürdürülen Geleneksel Gölpazarı Panayırı başladı.

Özellikle geçmiş yıllarda panayır Gölpazarı'nın en hareketli ve en kalabalık günlerine sahne olurken, ilçenin sosyal ve ekonomik hayatında önemli bir yere sahipti. Gölpazarı Panayırı, geçmişle bugün arasında köprü kurmaya devam ediyor.

Çocukların panayır heyecanı bir başka

Panayırın en büyük heyecanını ise hiç şüphesiz çocuklar yaşıyor. İlçede yaşayan çocuklar için panayır alanındaki salıncaklar, lunapark eğlenceleri ve renkli atmosfer, uzun süre unutulmayacak anılar arasında yer alıyor. Çocukların yüzündeki mutluluk, panayırın Gölpazarı için taşıdığı değeri bir kez daha gözler önüne seriyor.

Çevre il ve ilçelerden vatandaşlar geliyor.

Gölpazarı Panayırı yalnızca ilçe halkının değil, çevre ilçe ve illerden gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Panayır süresince farklı bölgelerden gelen vatandaşlar hem alışveriş yapıyor hem de Gölpazarı'nın geleneksel panayır atmosferini yaşama fırsatı buluyor.

Bir zamanlar çok daha büyük kalabalıklara ev sahipliği yapan Gölpazarı Panayırı, bugün eski günlerini aratsa da ilçenin kültürel hafızasında önemli bir yer tutmayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı