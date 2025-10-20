Haberler

Gölpazarı'nda Muhtarlar Günü Kutlaması

Gölpazarı'nda Muhtarlar Günü Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölpazarı'nda 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte muhtarlar, Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Gölpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Gücen, muhtarlık kurumunun önemine değinerek, muhtarların toplum yaşamındaki rolünü vurguladı.

Gölpazarı'nda 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, mahalle ve köy muhtarları Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Gölpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Gücen, konuyla ilgili açıklamasında, "Muhtarlık kurumu, toplum hayatının sürekliliğini sağlayan en köklü yapılardan biri olmuştur. 1829 yılından bu yana mahalle ve köy yaşamının nabzını tutan muhtarlar, devletin vatandaşlara en yakın temsilcileridir.2015 yılından itibaren her yıl 19 Ekim'de kutlanan Muhtarlar Günü, bu saygın görevin yerel yönetimlerdeki önemini vurgulamakta; vatandaşların talepleri doğrultusunda özveriyle çalışan muhtarların emeklerini onurlandırmaktadır. Muhtarlar, yaşadıkları yerlerin sosyal dokusunu canlı tutan, ihtiyaç anında ilk adımı atan, halkın sesiyle devletin imkanlarını buluşturan gönül insanlarıdır. Onların gayretiyle mahalleler daha yaşanabilir, köyler ise daha güçlü birer yaşam alanı haline gelmektedir. Konya, köklü yönetim geleneğiyle devletine bağlı, milletine hizmette öncü bir şehirdir. Bu anlayışla görev yapan muhtarlar, devletin sahadaki en güçlü destekçileridir. Devletin imkanlarıyla vatandaşların taleplerini buluşturan bu güçlü dayanışma, Konya'nın her mahallesinde hizmet kalitesini artırmaktadır. Bu duygularla, milletine hizmet etmeyi bir onur olarak gören tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlanıyor; ebediyete irtihal eden muhtarlara rahmet, görevde olanlara sağlık, huzur ve başarı dileklerimi iletiyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında yeni gelişme
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı

Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Okul önünde büyük arbede yaşandı
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
Hatay'da sel! Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı

Görüntü Türkiye'den! Alt geçitte can pazarı
Fatih Ürek ile ilgili zayıflama iğnesi iddiasına yalanlama

Günlerdir konuşuluyor! Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddiaya yanıt var
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı

Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Okul önünde büyük arbede yaşandı
Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Ünlü oyuncu Sarıyer'de! Yüzünü gizleyerek otele girdi
Rojin Kabaiş'e ağır küfürler eden şüpheli tutuklandı

Rojin Kabaiş'e ettiği ağır küfürlerin bedeli ödetiliyor
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar

3 kişinin öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni detaylar
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.