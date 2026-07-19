Haberler

Bilecik'te koruyucu aile tanıtım standı açıldı

Bilecik'te koruyucu aile tanıtım standı açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruyucu aile hizmet modelini tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla stant kuruldu. Vatandaşlara bilgi verilirken, koruyucu aile olma süreçleri ve çocukların gelişimine katkıları anlatıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde koruyucu aile tanıtım standı açıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimi tarafından koruyucu aile hizmet modelinin tanıtılması ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla Gölpazarı ilçesinde tanıtım standı kuruldu. Açılan stantta vatandaşlara koruyucu aile hizmet modeli hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Koruyucu aile olma süreçleri ve hizmet modelinin önemi hakkında farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantta, koruyucu aile sisteminin çocukların gelişimine sağladığı katkılar da anlatıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, koruyucu aile sisteminin toplum için büyük önem taşıdığını belirterek, "Koruyucu aile hizmet modelimizin daha geniş kitlelere ulaşması ve farkındalığın artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda büyümesi en büyük önceliğimizdir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

Yanıbaşımızda felaket yaşanıyor! Görüntüler korkunç
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adil Öksüz detayı dikkat çekti

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı

Nakliyecilerden son dakika fiyat oyunu! Askeri personele saldırdılar
Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

Beşiktaş'tan rest: Kabul etmemiz mümkün değil
Motosikletliye işçi servisi çarptı

Ayağa kalkmak isterken daha beterini yaşadı
Serinlemek istedikleri nehir sonları oldu: Biri 11, diğeri 15 yaşındaydı

Serinlemek için girip bir daha çıkamadılar
Galatasaraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın

G.Saraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın
Cezaevinden çıktı, 10 gün sonra arkadaşını öldürdü

Cezaevinden çıkan arkadaşını misafir etti: Sonu korkunç oldu
Dünya Kupası finaline saatler kala Lionel Messi'den ağlatan veda mektubu

Dünya Kupası finaline saatler kala Messi'den ağlatan veda mektubu