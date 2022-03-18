Gölpazarı'nda halk toplantıları yeniden başladı - Haberler

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Gölpazarı'nda halk toplantıları yeniden başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gölpazarı'nda halk toplantıları yeniden başladı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kaymakamlık tarafından 2 yıl önce her ay düzenli olarak yapılan halk toplantıları yeniden başladı.

GÖLPAZARI, BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kaymakamlık tarafından 2 yıl önce her ay düzenli olarak yapılan halk toplantıları yeniden başladı.

Gölpazarı Kaymakamlığı tarafından 2 yıldırı korona virüs salgını nedeniyle yapılamayan halk toplantısı yeniden başladı. İsmet Paşa Mahallesi Camii'nde Kur'an okuma salonunda toplanan mahalle halk, Kaymakam Efecan Şahin ile yüz yüze konuştular. Mahallenin daha yaşanabilir olması için görüş alış verişinde bulunan Efecan Şahin'e, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Gergin, İlçe Emniyet Amiri Önder Gürkan Oral ve kurum müdürleri eşlik etti. - BİLECİK

Gölpazarı'nda halk toplantıları yeniden başladı

Gölpazarı'nda halk toplantıları yeniden başladı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gölpazarı, Hisarcık, Bilecik, Yerel, Haberler

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