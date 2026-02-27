Haberler

Bilecik'te gıda işletmelerine denetim

Güncelleme:
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından gıda işletmelerinde hijyen ve ürün güvenliği denetimleri yapıldı. Denetimlerin periyodik olarak süreceği ve kurallara uymayan işletmelere idari işlemler uygulanacağı bildirildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde gıda işletmelerine denetim gerçekleştirildi.

Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla gıda işletmelerine yönelik yapılan denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, soğuk zincir uygulamaları, ürünlerin muhafaza koşulları, son tüketim tarihleri ile etiket ve izlenebilirlik bilgileri titizlikle kontrol edildi. Denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceği belirtilirken, kurallara uymayan işletmelere gerekli idari işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kartal, "Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Halk sağlığının korunması amacıyla çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
