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Gölpark'ta yaşanan trafik sorunu her geçen artıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gölpark'ta yaşanan trafik sorunu her geçen artıyor

Bilecik'te hafta sonları binlerce kişinin geldiği Gölpark'ta düğün günleri trafik karmaşası yaşanırken, araç kuyrukları oluşuyor.

Bilecik'te hafta sonları binlerce kişinin geldiği Gölpark'ta düğün günleri trafik karmaşası yaşanırken, araç kuyrukları oluşuyor.

Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta, etrafı çam ağaçları ile kaplı olan mesire yeri Pelitözü Göleti'nde geçtiğimiz gün yapılan düzenlemelerle güvenli araç kullanımını sağlamak için yolun tek yön olarak kullanılması karara bağlanırken, hız sınırı 30 km/s olarak belirlendi. Ayrıca Pelitözü Gölpark yollarının tek yön olarak kullanılması, trafiğin Çakırpınar köyü tarafından gelen yol girişinden verilmesi ve çıkışların Çakırpınar köyü ve diğer kapı çıkışından yapılması, gölet içi yolların ağır taşıt trafiğine kapatılması ve gölet içi yollarda trafik güvenliği nedeniyle belirlenen alanların dışına park edilmemesi, kararları alındı.

Uzun araç kuyrukları oluşuyor

Bu kararlara uymayan sürücüler giriş ve çıkışları kitlerken, uzun araç kuyrukları oluştu. Geçtiğimiz hafta gölet içinde bulunan iki düğün salonunda da düğün olması ve denetleyen birilerin olmaması nedeniyle trafik 20 dakika kitlendi. Bu sırada ters yönden gelen sürücülere tepki gösteren diğer sürüler arasında kısa süreli bir tartışma yaşanırken, trafiğe belediye çalışanları düzene sokması gözlerden kaçmadı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Pelitözü Bilecik Tragger Yerel Haberler

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